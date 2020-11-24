百貨後疫力拼數位銷售　誠品線上、微風精品開站拚商機

我是廣告 請繼續往下閱讀
誠品董事長吳旻潔之前曾表示，新冠病毒是讓誠品進步的催化劑，讓原本3、4年會發生的事情，集中在2020年發生。而2021年到2025年將會是誠品「全通路」業績快速成長期，全新APP與電子商務平台，可串聯線上線下，也因此坦言花了5億多資本在整合通路上，預期未來將有更多業績來自線上線下的串聯。
誠品線上將開站，首波公佈一系列全台獨家限量商品、超低優惠組合39折起，像是引進《哈利波特20週年泰國限定版套書》全台限量100套，還有最多讀者敲碗、各大平台缺書已久，探討美國七大駭人案件犯罪心理的《上帝的黑名單》，也將「絕版再現」。還有更多夢幻商品獨家登場，預計12月1日早上8點準時開賣，12月每日登入還可參加「百萬購物金天天送」轉盤遊戲，強調統統有獎。
另外，由微風精品主導、全台首間精品電商「BREEZEONLINE.COM微風線上精品」日前也正式上線。該電商平台醞釀3年，整合集團數位、招商、行銷等跨部門規劃，匯聚微風集團長年來在市場上的精品優勢，上線總品牌數超過百家，精品比例高達近五成。微風指出，這是繼微風APP之後，另一塊「微風超零售生態圈」的重要拼圖。
微風指出，BREEZEONLINE一上線瞬間超過30萬人同時上線，網站流量爆增超出預期，一度出現系統塞爆。而首日銷售有近萬筆成交訂單，總會員人數也暴增達到近80萬會員，預料在年底將突破百萬會員。首日銷售亮眼，其中百萬大單，來自微風資深會員，下單鎖定首度與平台合作的De Beers百萬項鍊珠寶。據了解，上線販售不到10分鐘，即有貴賓下定1克拉、等級D vvs2，總價103萬的珠寶。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。