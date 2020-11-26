修憲論壇／制憲基金會：超過8成民眾想要新的憲法
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-11-26 11:00:00
隨著總統蔡英文第二任就職時，宣告任期結束前將推動修憲相關工作，而立法院方面日前也拍板成立修憲委員會，針對18歲下修公民權、廢除考試院及監察院等修憲相關議題進行討論。不過針對修憲成功的可能性，以及其他更需修改的憲法相關內容，民間團體相當看衰，除了因為過去將修憲及制憲門檻上修太高外，民間團體也直言，民眾被現今憲法「綁架」太久，甚至有「斯德哥爾摩症候群」的狀況，想要維持現狀不修改憲法甚至維護現有憲法，恐怕會對修憲及制憲產生更多阻礙。
台灣制憲基金會執行長林宜正表示，事實就是這部憲法離台灣人民太遠了。「如果依憲法來看，還分自由地區跟大陸地區，那什麼意思？同一個國家，在這部憲法裡面，台灣跟中國大陸是屬於同一個國家。」林宜正說，「這已經完全脫離現實，完全沒有辦法讓我們現在生活在台灣的的兩千三百五十萬人，能夠理解能夠接受的」。林宜正也強調，台灣修憲的氛圍開始逐漸蔓延後，似乎也挑動著中國大陸的敏感神經。由於過去修改憲法或制憲等動作，似乎都與「切割對岸」有關係。「我用一個詞來形容，就是政治上的『斯德哥爾摩症候群』。大家已經被這部憲法綁架了那麼久，到今天大家反而回過頭來要維護它，讓它不要做任何的變動。」林宜正說，「當然因素很多，在外有中國因素的影響，在內則有每個人對國家認同的不同想像。我們經過三十年四十年的努力，我們從威權走向民主，我們現在的目標就是要讓台灣國家正常化，我們需要一個正常的國家」。
林宜正也以數據佐證，強調有超過九成的民眾，認為台灣應該走向一個正常化國家的方向；八成的民眾認為我們應當擁有一部好的新的憲法，「可是我們現在的狀況是，談到修憲或制憲，就覺得這好困難，這做不到，那這樣的想法一直累積，就出現所謂的維持現狀，這樣的概念甚至成為一種價值。」林宜正表示，無論是修憲還是制憲，都是台灣未來必須要走上的道路，「維持現狀可以是一個過渡的過程，但不能是一個目標」。