阿里山森林遊樂區全面禁菸 縣府聯合稽查最少罰2千元
阿里山森林遊樂區全面禁菸 縣府聯合稽查最少罰2千元
記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-11-24 19:15:14
嘉義縣政府為維護遊客在國家風景遊樂區的休閒活動免受二手菸危害，衛生局今(24)日特別聯合林務局嘉義林區管理處上山，到阿里山國家森林遊樂區執行菸害聯合稽查，衛生局代理局長趙紋華說，除香林村住宅區及5個合法吸菸區外，遊樂區內全面禁止吸菸，違規者將遭罰新台幣2千元以上。
縣府表示，阿里山國家森林遊樂區為國際知名旅遊景點，每日出入風景遊憩區域的遊客眾多，為維護民眾健康，並在森林遊樂區呼吸到清新空氣，已於102年12月1日即公告，阿里山國家森林遊樂區除大門收費站至第一管制哨間、香林村住宅區及5個合法吸菸區外，遊樂區內全面禁止吸菸。衞生局為落實園區無菸環境，林管處及阿里山衛生所平常就不定期派員執行稽查與宣導，除避免遊客不慎觸法外，同時對遊客加強二手菸危害健康的衛教。
趙紋華提出呼籲，請民眾進入阿里山森林遊樂區，應遵守禁菸規定，以免違規遭罰新台幣2千元以上1萬元以下罰緩，為自身及家人健康，吸菸民眾應儘早戒菸，如有戒菸需求民眾，可撥打戒菸專線，或洽各鄉鎮衛生所戒菸門診諮詢。
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