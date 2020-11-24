廣編／環抱地球　中信房屋一日淨灘　愛護我們唯一的家

每年秋冬是東北季風的季節，海漂垃圾都會隨著強力海風吹拂至臺灣北海岸一帶，為大自然平添不美麗的哀愁。中信房屋加盟總部同仁日前一同前往石門鄉進行一日淨灘，不到2小時即清出近200公斤的海流廢棄物。

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環保之外 更具教育意義

有鑑於今年全球疫情肆虐，環保議題話題度不若以往，中信房屋在董事長鄭余正全與總經理張世宗的帶領下，策劃了這次的「中信房屋一日淨灘」，而員工與家眷親友們也紛紛響應，當天上午頂著強勁東北季風展開淨灘活動。





這次的一日淨灘不僅中信房屋總部的同仁熱烈參與，還邀請許多親朋好友一同來參與，其中的小朋友也不在少數，從淨灘活動中，這些孩子也體驗了環保與生態的意義，為這次的淨灘增添不少教育的附加價值。





默默付出的故事 持續在中信上演中





總經理張世宗表示，中信房屋各地加盟店有著許多默默為社區服務、為社會回饋的感動故事，除了淨灘、掃街這類的環保行動之外，還有捐血、捐款、探望鰥寡孤獨者的愛心服務，雖然不得不承認一己之力實在有限，但愛屋及烏、推己及人的心卻從未停歇。

董事長鄭余正全說，當今產業界相當流行談論ESG（環境永續、社會參與、公司治理）的概念，中信房屋也會將相關理念落實於企業文化中，讓所有同仁為這個社會付出盡一份心力之時，也能以身為中信人為傲！