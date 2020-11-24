雙11剛過「黑五」又到了！PChome、蝦皮祭優惠拚3C買氣

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PChome 24h購物
旗下PChome 24h購物推「黑色星期五」折扣季，加碼推出「絕對黑五」活動，即日起至12月1日，下殺折扣連續9天不間斷，全站500萬種商品2.8折起，3C、家電商品最低3.2折起，加碼再抽111111 P幣，讓消費者盡情採購。
PChome 24h購物觀察站上3C商品買氣延燒，看準此波消費熱潮，祭出眾多優惠折扣，除了全站500萬種商品2.8折起與3C、家電商品最低3.2折起之外，包含3C指定商品滿1111元抽Herman Miller工學椅、指定品牌筆電滿1萬6888元送1000元現金積點、電競周邊商品使用指定信用卡消費還享10% P幣回饋、品牌桌機刷指定卡加碼5% P幣回饋等。
此外，黑五購物季加碼再優惠，27至29日連續3天祭出天天2款熱門爆品，限時限量推出驚喜價，27日首推出「Lexar 64GB JumpDrive Fingerprint F35 USB3.0 指紋加密隨身碟」重要文件檔案輕鬆加密，最高可管理10組指紋，當日購買現折1000元，特價555元；而看準現代人對居家空氣品質的要求逐漸提升，更推出吸塵器、清淨機等商品下殺折扣，27日至12月1日強推「美國 Mdovia Athena M9 無線手持吸塵器」具備45分鐘持久電力及可水洗濾網、集塵盒，環保無耗材，下殺2.8折，2000元有找。
為延續雙11購物季熱潮，PChome 24h購物於「絕對黑五」推出優惠活動，消費滿999元，即可抽香格里拉台北遠東國際大飯店或台北新板希爾頓酒店雙人用餐；此外，期間內於站上體驗九宮格遊戲，還有機會以5折超低價格享受頂級牛排套餐，抽到EZTABLE訂位用餐折扣碼優惠再下殺，滿足消費者搶購及享受美食的需求。
蝦皮購物
蝦皮購物推出「黑色星期五」，即日起至27日攜手Acer、禾聯、神腦、Dyson等3C電子大廠，提前暖身雙12。此外，24日更推出Acer品牌日，推出黑五狂熱熱銷品補貼均一價1555元起，其中還有黑色一日瘋殺活動，4款14、15吋筆電準點開搶，無論電競、觸控類型皆有，全館價格最低57折起；享受便宜不必犧牲保障，只要在Acer品牌旗艦店下單，即可享有全台獨家原廠升級保固。
為因應消費趨勢，蝦皮購物「輕奢時尚館」於27日盛大開幕，除精選高單商品外，全館購物皆搭配館內專屬紙箱與小卡，營造具VIP質感規模的尊貴服務，並祭出全場滿萬再8折，消費滿3000元再抽iPhone12的限時開幕優惠，MARC JACOBS 相機包、Balenciaga 尼龍手提包等大牌精品包錶全面58折起，為「黑色星期五」挹注強勁消費動能。
另外，蝦皮購物精品類別也於即日起至27日推出「黑五購物熱潮」，每日大灑5折券，精選眾多焦點商品或話題包款一日下殺，自25日起0點開搶眾多熱門精品，挑戰年度最低價。