P聯盟／盼走過大麻煙風波 許總不想看張宗憲沒球打
記者鍾東穎/台北報導
calendar_today2020-11-24 18:11:20
因持涉嫌持有大麻電子菸遭警查獲的「台灣噴射機」張宗憲被夢想家開除後，老東家富邦勇士願意給機會，和他約法三章後讓他重返球場，今(24)日主帥許晉哲談起此事。
「大家想看張宗憲沒球打嗎？不可能吧。」許晉哲表示，一開始是領航猿球隊總經理陳信安讓大家想起這位昔日中華隊好手還在流浪，而P聯盟其他球隊新竹攻城獅表示滿員，領航猿沒找，所以富邦主動聯繫。許晉哲保持一貫態度，希望給予本土球員更多機會，因此找回昔日子弟兵，期盼他以具體行動改過自新，重新為社會和台灣籃球貢獻正面的力量。
今年7月，張宗憲因違反毒品危害防制條例遭夢想家隊開除，10月收到緩起訴處分，他表示懊悔並願意悔改，和富邦約法三章重返老東家，張宗憲是富邦在SBL第16季奪得隊史首冠的班底，之後轉戰夢想家。
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