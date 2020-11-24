中職／王鏡銘撤銷自由球員資格 球員工會痛批：出盡洋相

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有關本會王鏡銘會員今日獲聯盟通知後，撤銷自由球員申請一案，本會發表聲明如下：



1、 2020 年球季，從比賽用球、滾動式本壘攻防補述、羅力條款，再到今天的自由球員制度新解，無所適從的選手們不禁要問：「出盡洋相、束手無策，莫非是 2020 年給中華職棒的挑戰」？



2、球團鉅額投資、選手拚搏生涯、工會屢次建議規章修正、戮力推動環境前進，產業內所有人投入心力，卻遇上「忽視專業、沒有經營策略、執行力粗糙、故步自封」的聯盟玩家家酒，求神拜佛也是枉然。



3、2020 過得好辛苦。