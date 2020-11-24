中職／王鏡銘撤銷自由球員資格 球員工會痛批：出盡洋相

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中職／王鏡銘撤銷自由球員資格 球員工會痛批：出盡洋相

運動中心/綜合報導

calendar_today2020-11-24 18:33:53

▲統一獅王鏡銘。（圖／資料照片統一獅提供）
▲統一獅王鏡銘。（圖／資料照片統一獅提供）
針對王鏡銘撤銷自由球員一案，今天球員工會做出聲明，其中指出球員的心聲，「2020過的好辛苦」，表達失望之情。
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以下為球員工會聲明：

有關本會王鏡銘會員今日獲聯盟通知後，撤銷自由球員申請一案，本會發表聲明如下：

1、 2020 年球季，從比賽用球、滾動式本壘攻防補述、羅力條款，再到今天的自由球員制度新解，無所適從的選手們不禁要問：「出盡洋相、束手無策，莫非是 2020 年給中華職棒的挑戰」？ 

2、球團鉅額投資、選手拚搏生涯、工會屢次建議規章修正、戮力推動環境前進，產業內所有人投入心力，卻遇上「忽視專業、沒有經營策略、執行力粗糙、故步自封」的聯盟玩家家酒，求神拜佛也是枉然。

3、2020 過得好辛苦。 

 

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