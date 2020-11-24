影／等很久了！社頭清水岩溫泉露營區OT案簽約

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影／等很久了！社頭清水岩溫泉露營區OT案簽約

記者陳雅芳／彰化報導

calendar_today2020-11-24 20:20:00

社頭清水岩溫泉露營區
▲彰化縣長王惠美、清水匯公司董事曾瑞霞等人共同擊破酒樽像徵啟動清水岩溫泉露營區。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.24）
彰化縣政府今（24）日與清水匯公司進行「社頭清水岩溫泉露營區OT案」簽約儀式，彰化縣長王惠美有感而發說，「等很久了」！前後歷經3任縣長，好不容易，終於招商成功，預計明年暑假前即可營運，提供五星級露營體驗。
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▲彰化縣政府利用已有35年歷史的社頭清水岩童軍營地打造為全國第一平地溫泉區。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.24）
▲彰化縣政府利用已有35年歷史的社頭清水岩童軍營地打造為全國第一平地溫泉區。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.24）
交通部長林佳龍於本月9日和立法院交通委員會至社頭鄉清水岩溫泉露營區視察，當時林佳龍就指出，清水岩露營區是很好的地方，可以從觀光圈與產業聯盟著手，明年露營區如開放，會來這邊露營，清水岩溫泉露營區OT委外營運多次流標，終於在今年8月辦理甄審會擇出最優申請人，縣府今（24）日舉行簽約儀式。
彰化縣政府利用已有35年歷史的社頭清水岩童軍營地打造為全國第一平地溫泉區，社頭清水岩溫泉露營區是縣內少數合法露營區，王惠美說，營運後將成為中部面積最大的合法露營區，溫泉遊憩最為特色，露營也有五星級配備，除了溫泉露營還有休閒運動與生態教育，園區鄰近歷史悠久的縣定古蹟清水岩寺，附近登山步道自然資源豐富，園區開放後將對東南角觀光有幫助。

▲王惠美說，營運後將成為中部面積最大的合法露營區，溫泉遊憩最為特色，露營也有五星級配備。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.24）
▲王惠美說，營運後將成為中部面積最大的合法露營區，溫泉遊憩最為特色，露營也有五星級配備。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.24）
清水匯公司董事曾瑞霞說，豪華露營打破大家以往對露營的概念，現在只需要一卡皮箱即可入住，與彰化縣政府辦理簽約後依契約明年1月完成點交作業及半年的裝修期，目標暑假前開放營運。

參山國家風景區處長柯建興表示，社頭清水岩露營案經歷三任縣長及縣府團隊的努力，未來確實能夠為參山國家風景區的八卦山風景區東南角帶來幸福，交通部林佳龍部長也曾允諾，等開幕時會親自來參加露營。

外交部中部辦公室秘書葉湟淇表示，外交部中部辦事處會協助各縣市地方政府推動地方觀光國際化，吸引國際的觀光客來台旅遊，進而帶來經濟發展與地方發展；社頭鄉長劉錦昌表示，社頭清水岩是全國最大的露營區，也是彰化境內唯一有溫泉的地方，社頭鄉民都很期待已久，到今日總算有結果。

縣府城市暨觀光發展處表示，園區經營設施還有餐廳、觀景台、兒童遊戲場、活動廣場、景觀水池、戶外烤肉區、野餐區、停車場等，提供大人小孩完善休憩環境。
 
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