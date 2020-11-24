影／等很久了！社頭清水岩溫泉露營區OT案簽約

彰化縣政府今（24）日與清水匯公司進行「社頭清水岩溫泉露營區OT案」簽約儀式，彰化縣長王惠美有感而發說，「等很久了」！前後歷經3任縣長，好不容易，終於招商成功，預計明年暑假前即可營運，提供五星級露營體驗。

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▲彰化縣政府利用已有35年歷史的社頭清水岩童軍營地打造為全國第一平地溫泉區。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.24）

× ▲彰化縣政府利用已有35年歷史的社頭清水岩童軍營地打造為全國第一平地溫泉區。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.24）

交通部長林佳龍於本月9日和立法院交通委員會至社頭鄉清水岩溫泉露營區視察，當時林佳龍就指出，清水岩露營區是很好的地方，可以從觀光圈與產業聯盟著手，明年露營區如開放，會來這邊露營，清水岩溫泉露營區OT委外營運多次流標，終於在今年8月辦理甄審會擇出最優申請人，縣府今（24）日舉行簽約儀式。

彰化縣政府利用已有35年歷史的社頭清水岩童軍營地打造為全國第一平地溫泉區，社頭清水岩溫泉露營區是縣內少數合法露營區，王惠美說，營運後將成為中部面積最大的合法露營區，溫泉遊憩最為特色，露營也有五星級配備，除了溫泉露營還有休閒運動與生態教育，園區鄰近歷史悠久的縣定古蹟清水岩寺，附近登山步道自然資源豐富，園區開放後將對東南角觀光有幫助。

▲王惠美說，營運後將成為中部面積最大的合法露營區，溫泉遊憩最為特色，露營也有五星級配備。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.24）

× ▲王惠美說，營運後將成為中部面積最大的合法露營區，溫泉遊憩最為特色，露營也有五星級配備。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.24）

清水匯公司董事曾瑞霞說，豪華露營打破大家以往對露營的概念，現在只需要一卡皮箱即可入住，與彰化縣政府辦理簽約後依契約明年1月完成點交作業及半年的裝修期，目標暑假前開放營運。

參山國家風景區處長柯建興表示，社頭清水岩露營案經歷三任縣長及縣府團隊的努力，未來確實能夠為參山國家風景區的八卦山風景區東南角帶來幸福，交通部林佳龍部長也曾允諾，等開幕時會親自來參加露營。

外交部中部辦公室秘書葉湟淇表示，外交部中部辦事處會協助各縣市地方政府推動地方觀光國際化，吸引國際的觀光客來台旅遊，進而帶來經濟發展與地方發展；社頭鄉長劉錦昌表示，社頭清水岩是全國最大的露營區，也是彰化境內唯一有溫泉的地方，社頭鄉民都很期待已久，到今日總算有結果。

縣府城市暨觀光發展處表示，園區經營設施還有餐廳、觀景台、兒童遊戲場、活動廣場、景觀水池、戶外烤肉區、野餐區、停車場等，提供大人小孩完善休憩環境。