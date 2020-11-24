影／品味好米　食農教育活動看見鮮食價值

臺灣大學生傳系、三光米公司與二水國中，今（24）日聯合辦理「品味好米 鮮食在地」食農教育活動，這一場活動，由於太好吃，四大鍋白米飯讓這一群平日不愛吃飯學生給吃見鍋底，米廠老闆林肇榮連忙叫人快煮來，不要學生們餓了肚子。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲太好吃！三光米公司所準備四大鍋的「白米飯」讓這一群平日不愛吃米飯學生給吃見鍋底。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.24）

× ▲太好吃！三光米公司所準備四大鍋的「白米飯」讓這一群平日不愛吃米飯學生給吃見鍋底。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.24）

你有多久沒有好好品嚐一口飯的滋味？「食不厭精，膾不厭細」，已然成為現今社會飲食習慣，在精緻飲食的文化下，有覺察的吃，卻是最難得的，有覺察的吃，包含食物的來源、食物的原味、環境溫度對美味結構的衝擊、不同佐料與食材的加乘總和等，不但提供人們生存所需，也帶五感享受的愉悅。

獲獎無數並長期關注食農教育的三光米公司與臺灣大學生傳系、二水國中共同以「米飯」為核心，搭配彰化縣當令、當地優質且具產銷履歷之農特產品，以簡單料理、適度調味，帶領學生以乾淨的味覺「慢食」、「品飯」，並從咀嚼中品嚐新鮮農產品的純粹。

▲三光米公司的米專家引導下，透過五感體驗的活動，參與的二水國中學生對於米飯有了嶄新的知識和態度。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.24）

× ▲三光米公司的米專家引導下，透過五感體驗的活動，參與的二水國中學生對於米飯有了嶄新的知識和態度。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.24）

中午，在三光米公司的米專家引導下，透過五感體驗的活動，參與的二水國中學生對於米飯有了嶄新的知識和態度，遠從台北來的大學生也以學理的基礎和實際的體驗針對料理發表「新鮮食」的心得，城鄉兩校的交流從本次食農教育開始，透過品飯的過程，不僅正確了解米食的益處。

三光米第三代接班人林肇榮表示，種植台農82號，加上口感媲美越光米，久煮仍然保持Q感，不易破損，可以享受白米完整的口感，感受咀嚼米飯的樂趣，美味更易於在舌尖釋放，看到學生們一碗接一碗盛飯，也讓林肇榮感到努力沒白費。

▲台農82號米，感覺瀚和平常吃到的米差很多，黏度更高，單獨吃也能明顯感受到米的甜度。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.24）

× ▲台農82號米，感覺瀚和平常吃到的米差很多，黏度更高，單獨吃也能明顯感受到米的甜度。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.24）

臺灣大學生傳系三年級鄭霈瀅說，第一次吃到濁水溪的種植的台農82號米，感覺瀚和平常吃到的米差很多，黏度更高，單獨吃也能明顯感受到米的甜度。

▲臺灣大學生傳系三年級鄭霈瀅說，第一次吃到濁水溪的種植的台農82號米。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.24）

× ▲臺灣大學生傳系三年級鄭霈瀅說，第一次吃到濁水溪的種植的台農82號米。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.24）

二水國中校長陳靜宜說，彰化縣是稻米之鄉，然而國人卻越來越不愛吃飯，嚴重影響到米的銷量及農民的生計，希望藉由米食推廣，讓學生對於米飯有了嶄新的知識和態度，遠從台北來的大學生也以學理的基礎和實際的體驗針對料理發表「新鮮食」的心得，透過品飯的過程，不僅正確了解米食的益處。