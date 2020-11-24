財金部會聯手打炒房！金管會鎖定10銀行金檢 國稅局查稅
財金部會聯手打炒房！金管會鎖定10銀行金檢 國稅局查稅
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-11-24 19:27:10
財金部會聯手打炒房！繼中央銀行約談14家房貸主要銀行「喝咖啡」之後，針對內政部日前稽查6縣市23個預售屋建案，其中14案有紅單交易情形，財政部長蘇建榮今（24）日也表示後續將由各地國稅局追查，必要時會課所得稅。金管會主委黃天牧則透露已選出10家公股及民營銀行為對象，鎖定餘屋貸款風控機制、土建融「養地」及投資客與豪宅貸款情形等3大重點進行查核。
內政部日前針對桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、台南市、高雄市等6個縣市，共23個建案進行聯合稽查，結果發現有14案未取得建照卻有購屋預約單（俗稱紅單）交易情形。財政部長蘇建榮今日下午被問到此情況，他說已獲內政部通報，接下來將由各地國稅局查核，必要時會課所得稅。至於房地合一稅自2016年上路以來，持有不到1年就售出、被課45%稅件數有成長，他認為房地合一稅實施後，前2年的交易案件不會多，但過了1、2年，短期案件銷售難免會增加，但房地合一稅的稅收從新台幣30幾億元、50幾億元，到今年10月底止的75億元，代表有效果，而且若沒有設下45%的條件，恐怕短期內交易獲利的民眾會更多，他仍覺得房地合一稅還是發揮應有的功效，能緩和蠢蠢欲動的房價，讓房地產市場合理發展。
此外，金管會主委黃天牧今日在金管會例行記者會也提到，為了解銀行辦理購屋貸款、建築融資貸款，是否有建立適當風險管理機制，進行授信風險管理，近日將啟動不動產貸款專案金檢，已篩選出10家銀行，而且公、民營銀行都有。至於金檢重點，黃天牧說，除針對餘屋貸款了解是否建立風險管理機制，例如針對建商蓋好、未賣掉又借款的餘屋貸款，銀行有沒有降低貸款成數、提高貸款利率或訂定限額，還有在土建融貸款部分，會了解「養地」狀況。另一金檢重點在投資客及豪宅，在投資客部分，金管會將了解有多少1人貸款多戶的個案，豪宅貸款部分則會去了解是否有規避情形，但黃天牧也強調這3項金檢重點，不會影響一般民眾正常購屋。