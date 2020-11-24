影／不向命運低頭　腦麻畫家以繪畫創作故事牆

國立和美實驗學校今(24)日舉行實穗藝廊開幕典禮，這個由原本展覽室改建的藝廊也首次展出傑出校友廖敏珊畫作，校長吳星宏說，實穗藝廊將做為學生創作一個展出舞台，無論學生的口足創作都可以做展出，讓孩子們的學習更多元，也要將學生不向命運低頭的故事做分享。

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▲廖敏珊畫作以充滿生命力的花卉為主，對顏色的敏銳度有獨到之處，用色大膽直接，構圖奔放自由。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.24）

× ▲廖敏珊畫作以充滿生命力的花卉為主，對顏色的敏銳度有獨到之處，用色大膽直接，構圖奔放自由。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.24）

和美實驗學校邀請畢業校友廖敏珊在美工館二樓實穗藝廊辦理個人畫展，展期至12月11日，畫展開幕式也辦理校美工館2F展覽室改建落成之揭牌典禮，正式揭牌更名為「實穗藝廊」，取名「實穗」跟「和實」諧音，不僅有收穫滿滿，更有著拾取藝術吉光片羽之意，盼透過活化校園展覽空間，定期辦理校園藝文展覽，落實藝術進入校園。

▲廖敏珊為因腦性麻痺右眼自幼視力受損，作畫定位常常呈現偏移現象。身體會向前傾，臉部幾乎貼在畫布上，她仍克服障礙完成多幅油畫作品。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.24）

× ▲廖敏珊為因腦性麻痺右眼自幼視力受損，作畫定位常常呈現偏移現象。身體會向前傾，臉部幾乎貼在畫布上，她仍克服障礙完成多幅油畫作品。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.24）

吳星宏表示，廖敏珊於民國100年自和美實驗學校高職部美工科畢業，因早產關係，一歲經醫生檢測為腦性麻痺，行動及視覺上帶來許多不方便，幸運的是有一對全心全意無怨無悔照顧她的父母，兩歲起母親吳思璇每天帶敏珊到醫院做復健未間斷過，努力不懈持續復健，將障礙降到最低考取大學後致力志工服務，成績名列前茅。

▲和美實驗學校邀請畢業校友廖敏珊在美工館二樓實穗藝廊辦理個人畫展，展期自11月23日至12月11日。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.24）

× ▲和美實驗學校邀請畢業校友廖敏珊在美工館二樓實穗藝廊辦理個人畫展，展期自11月23日至12月11日。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.24）

吳星宏指出，廖敏珊將獎助學金存下捐助學校，畢業後還帶著工作一點一滴存下來工作所得，固定捐給學校協助學弟妹穩定就學，廖敏珊為因腦性麻痺右眼自幼視力受損，作畫定位常常呈現偏移現象，身體會向前傾，臉部幾乎貼在畫布上，她仍克服障礙完成多幅油畫作品，因下筆較難畫出對稱平穩的物件，也轉成為她繪畫筆觸特色之一。

吳星宏說，廖敏珊畫作以充滿生命力的花卉為主，對顏色的敏銳度有獨到之處，用色大膽直接，構圖奔放自由。作品曾於臺北國家研究院、臺中文化創意產業園區求是書院、臺灣話畫協會、臺中市瑪利亞愛心家園等多處展出。