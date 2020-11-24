潛艦國造開工日 共軍又出動2架運8軍機擾台
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-11-24 20:10:35
蔡英文政府推動潛艦國造，今（24）日高雄台船國際造船公司舉行「潛艦國造建造案開工典禮」，總統蔡英文南下主持並為潛艦辦公大樓「海昌大樓」揭牌。不過國防部晚間再度證實，中共解放軍出動2架軍機闖我西南防空識別區，國軍隨即派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。
蔡英文上任後啟動，為落實國防自主，啟動「潛艦國造（IDS）」計劃，而她今天也南下到台船公司高雄廠主持「潛艦國造建造開工典禮」，宣示代號「海昌計劃」潛艦國造即日起進入建造階段。不過近來共機頻頻擾台，今天也不例外！根據國防部在官網「即時軍事動態」專區發布共機動態，中共解放軍今日出動1架次運8反潛機（Y-8 ASW）及1架次運8遠干機（Y-8 EW）進入我西南空域活動，這已連續4日都有共機闖入，且是本月第18度侵犯我國西南防空識別區（ADIZ），本月除了7、8、9、13、19、20日外，每天都有至少1架次共機擾台。
針對共機動態，我國空軍除派遣空中兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。國防部指出，國軍運用聯合情監偵作為，將全程掌握我周邊海、空域相關動態，籲請國人放心。