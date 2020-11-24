影／彰縣府9成員工都在出差？王惠美震怒要求徹查

彰化縣政府清查今年1到8月的各局處員工差勤狀況，發現上班日165天，有17人申請出差達150天次，也就是說9成的日子以上都在出差，縣長王惠美要求各主局處監督控管、考核，不許縱容浮報加班、出差，否則將追究行政責任。

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▲彰化縣政府清查今年1到8月的各局處員工差勤狀況，發現上班日165天，有17人申請出差達150天次。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.24）

× ▲彰化縣政府清查今年1到8月的各局處員工差勤狀況，發現上班日165天，有17人申請出差達150天次。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.24）

彰縣府人事處調查，扣除周休二日、春節、和清明與端午等連假，今年1至8月上班日為165天，彰縣府9個處、1469人差勤中，計有118人出差天數達83天次，其中有17人出差天數高達150天次，出差還可以申報支領半日100元、1日200元的差旅費及交通費等，因此出差太多也引發公平性的質疑。

▲彰化縣政府人事室表示，出差頻繁的人員均屬外勤性質，成天坐在辦公室也是不合理，況且，出差都有工作紀錄表可供驗證。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.24）

× ▲彰化縣政府人事室表示，出差頻繁的人員均屬外勤性質，成天坐在辦公室也是不合理，況且，出差都有工作紀錄表可供驗證。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.24）

彰化縣政府人事室今天回應表示，出差頻繁的人員均屬外勤性質，成天坐在辦公室也是不合理，況且，出差都有工作紀錄表可供驗證；彰化縣政府財政長年困窘，彰化縣長王惠美在上任前，縣府負債已逾400億元，為改善財政沉痾，王惠美上任後厲行財政支出控管，去年度彰化縣年度歲入歲差首度由負轉正，共節餘2千多萬元。

▲彰化縣政府人事處副處長鄭衡遠表示，這17位出差達150天的同仁，經清查後主要的業務內容都是屬於外勤的工作。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.24）

× ▲彰化縣政府人事處副處長鄭衡遠表示，這17位出差達150天的同仁，經清查後主要的業務內容都是屬於外勤的工作。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.24）

人事處統計府內19個局處室、1469人差勤狀況，扣除周休二日、春節、和清明與端午等連假，發現其中118人出差達83天、更有17人出差150天，出差最頻繁的前3名，包括勞工處外勞服務科、工務處養護工程科與地政處地籍測量科等。

人事處副處長鄭衡遠表示，這17位出差達150天的同仁，經清查後主要的業務內容都是屬於外勤的工作，主要是分布在勞工處、地政處及工務處，勞工處外勞服務科就都要到外面的工廠、企業去做外勞工作現況的了解與稽查，工務處養護工程科必須要去縣道等相關工程去督看工程進行的情況。另外地政處地籍測量科需要土地測量，要到現地去做，因此屬於外勤業務。

▲出差最頻繁的前3名，包括勞工處外勞服務科、工務處養護工程科與地政處地籍測量科等。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.24）

× ▲出差最頻繁的前3名，包括勞工處外勞服務科、工務處養護工程科與地政處地籍測量科等。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.24）

鄭衡遠指出，按照府內作業程序，出差完畢後會回到府內繼續上班，縣府也針對府內的差勤管制採人臉刷卡方式來做管理，針對出差與加班的情況，有比較特殊的現象也有定期稽查的機制，會針對加班時數比較偏高的同仁會定期去做了解，也會請各單位的主管針對這部分去做好管控，也要再進一步了解同仁出差天數那麼多，是否勞務上的負荷比較重，人事單位後續會去做檢討。

由於出差人員還可以報支領取半日100元、1日200元的差旅費，與交通費等，加班、出差浮濫視同變相為自己「加薪」，引發質疑。