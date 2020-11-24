春節期間新冠肺炎自費採檢 陽醫12月1日起開放預約
春節期間新冠肺炎自費採檢 陽醫12月1日起開放預約
記者李清貴/宜蘭報導
calendar_today2020-11-24 21:00:00
因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心提供因緊急情況、工作及出國求學等因素而有自費檢驗COVID-19（新冠肺炎）需求之民眾得自費檢驗，以取得相關證明，陽明大學附設醫院經中央流行疫情指揮中心指定為自費檢驗醫院，12月1日起開放民眾預約春節期間自費檢驗服務，一律採電話預約，每日限額20名，國定假日休息。
陽大醫院表示，開放檢驗適用對象為：旅外親屬事故或重病等緊急特殊因素入境他國家/地區、工作因素、出國求學、外國或中國大陸、香港、澳門人士出境、相關出境適用對象之眷屬、經嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心同意之對象以及因其他因素須檢驗之民眾。陽大醫院指出，這項檢驗排除須由當地衛生局轉介之居家隔離/檢疫對象，如：居家隔離/檢疫者，因親屬身故或重病等社會緊急需求，需外出奔喪或探視、短期商務人士。陽大醫院表示，凡春節期間有自費檢驗COVID-19需求之民眾，請備齊所需文件電話預約，平日:每週一至週五上午8:00-12:00、下午13:30-17:30；春節:週一~週五 08:00~12:00至陽大醫院蘭陽院區一樓轉診中心預約掛號辦理，洽詢電話03-9325192轉11012；另居家隔離或居家檢疫者則須經由衛生局轉介至陽大醫院急診掛號辦理。