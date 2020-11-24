潛艦國造傳綠營大老介入？海軍駁斥：保留法律追訴權
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-11-24 21:01:34｜update2020-11-24 21:04:16
蔡英文總統今(24)日南下高雄台灣國際造船公司，主持「海軍潛艦國造開工典禮」，目標是2024年國造防禦潛艦（IDS）原型艦能夠下水。不過，網路媒體報導，潛艦國造幕後有代表綠營大老的代理商介入、穿梭其間，且我方並未取得戰系、電瓶等關鍵設備的輸出許可。海軍司令部晚間駁斥指報導非事實，呼籲媒體自重，並將保留法律追訴權。
針對媒體報導「蔡總統主持潛艦國造開工，新鐵三角浮上檯面」，海軍司令部今日表示，媒體報導完全不是事實，潛艦國造裝備選定，均由本軍、台船及中科院依評選機制，共同討論作戰需求與功能後，擇優辦理採購，且裝備亦參考國際行情價款，依據評選結果，且不得有代理商與仲介商介入，均與原廠洽談啟動議約，非經核定人員，不得參與專案會議，媒體報導完全不實。海軍指出，今年9月審計部至台船實施審計作業，查核裝備物料及人力工時支出明細，專款專用執行狀況，ㄧ切依法依約辦理，媒體報導捕風捉影，妄加臆測，顯見故意毀謗惡意中傷，蓄意破壞本案。
針對媒體報導稱未獲輸出許可裝備，海軍表示，實已獲得美政府同意，並與廠商完成簽約，刻正辦理知會國會程序中，並不影響台船依計畫進度開工，本部已再三聲明澄清，有稽可循，將不再理會不當媒體的報導。
海軍強調，本案報導係某些特定人士，意圖利用本案謀取利益未果，授意媒體惡意造謠，企圖破壞專案推展，且報導內容專業知識不足，敬告媒體自重自律，海軍表示深感遺憾，並將保留法律追訴權。