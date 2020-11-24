潛艦國造傳綠營大老介入？海軍駁斥：保留法律追訴權

蔡英文總統今(24)日南下高雄台灣國際造船公司，主持「海軍潛艦國造開工典禮」，目標是2024年國造防禦潛艦（IDS）原型艦能夠下水。不過，網路媒體報導，潛艦國造幕後有代表綠營大老的代理商介入、穿梭其間，且我方並未取得戰系、電瓶等關鍵設備的輸出許可。海軍司令部晚間駁斥指報導非事實，呼籲媒體自重，並將保留法律追訴權。

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