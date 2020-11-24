《愛在黎明破曉時》背後故事好感傷　原來「她」過世了

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《愛在黎明破曉時》背後故事好感傷　原來「她」過世了

記者翁新涵/綜合報導

calendar_today2020-11-24 21:17:07

▲《愛在黎明破曉時》背後有感人故事。（圖／華納兄弟）
▲《愛在黎明破曉時》背後有感人故事。（圖／華納兄弟）
電影《愛在黎明破曉時》及《愛在日落巴黎時》，多年來是眾多影迷私藏的愛情經典，也是導演李察林克雷特、男女主角伊森霍克及茱莉蝶兒，從生活中取材編劇出來的，而且《愛在黎明破曉時》的靈感，還是源自導演的親身經歷，甚至，這背後藏有一個悲傷的故事。
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導演李察林克雷特1989年前往費城探望家人時，在玩具店碰到一位女子Amy Lehrhaupt，兩人無所不聊，到處散步閒逛，度過了一個難忘的夜晚；不過與電影不同的是，他們交換了電話號碼，試圖保持聯繫，但遠距離最終讓這段關係無疾而終。
▲《愛在黎明破曉時》取材導演的親身經歷。（圖／華納兄弟）
▲《愛在黎明破曉時》取材導演的親身經歷。（圖／華納兄弟）
導演李察林克雷特也曾認為，Amy Lehrhaupt可能會出現在《愛在黎明破曉時》的電影試映會上，如同片中女主角席琳，出現在傑西的新書宣傳會一樣，但直到2010年，導演才得知，她早在《愛在黎明破曉時》開拍前，因一場摩托車事故不幸去世，因此從沒機會看過這系列電影。

▲真實女主角Amy
▲真實女主角Amy Lehrhaupt原來早就過世了。（圖／華納兄弟）
導演李察林克雷特對此感到相當難過，表示：「沒人知道我們會如何在彼此的生命中引起迴響，但她啟發了這一切。」《愛在黎明破曉時》及《愛在日落巴黎時》12月4日重返大銀幕。
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