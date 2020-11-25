德國5G恐排除華為　習近平致電梅克爾籲保持開放

我是廣告 請繼續往下閱讀
他說，中國正在積極構建新發展格局，堅持擴大內需、擴大開放，這將給德方帶來新機遇。「我們也希望德方和歐方對中國企業保持開放」。
習近平還說，中德雙方要堅持相互尊重，始終把握好對話合作的主導面和互利共贏的主基調。希望新一輪中德政府磋商為雙方各領域合作謀劃佈局。
他並表示，中歐合作在複雜的國際形勢中更具全球性和戰略性。雙方要增進互信合作，加強交流互鑒，維護多邊主義，完善全球治理。中方願同歐方就下階段中歐重大議程繼續密切溝通，努力推動中歐投資協定談判如期完成。
根據央視新聞發布，梅克爾並未直接回應習近平希望德國與歐盟對中企保持開放。
發布稱，梅克爾表示，當今世界正在發生重大變化，歐洲正面臨第二波疫情衝擊。中國疫情防控做得好，經濟率先恢復，這對德國企業是利好消息。希望雙方就疫苗合作加強溝通，推進貿易投資、新能源汽車等領域合作。
她說，德國祝賀中方同有關各方達成區域全面經濟夥伴協定（RCEP），希望同中方加大努力，推動年內完成歐中投資協定談判。德方願同中方繼續就下階段德中、歐中重要政治議程保持密切溝通。「我將繼續致力於推動德中、歐中關係持續良好發展」。
綜合路透社、德媒報導，德國正在草擬資訊安全2.0法案，梅克爾與政府部門一直拒絕以政治因素排除特定電信供應商，但對北京持鷹派立場的社會民主黨（SPD），要求納入若構成國家安全威脅，便將其設備排除在德國5G網路之外的內容。德國聯合政府內部正就此溝通希望得出折衷方案。（編輯：楊昇儒）1091124