不畏疫情續辦！國父紀念館外籍生華語演講　由英生奪冠

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今年參賽者來自12國，共55位外籍學生，演講的題目以「後疫情時代」以及「在台觀察」2大主軸訂定5道題目，包含「我最關心的國際議題」、「我看台灣防疫經驗」、「台灣人，請聽我說」、「我去過台灣最好的地方」以及「擁有和分享」。
歷經長達7小時的比賽，評審委員李振清教授、陳立元教授、陳彥豪教授、張美玲教授及謝佳玲教授審慎評定後，公告得獎名單。第一名為來自英國的貝德旭；第二名為美國學生高鵬；第三名美國學生艾凱爾；第四名美國學生溫信；優選者有6名，分別是鍾銘旭（泰國）、葉名妙（泰國）、樊博聞（祕魯）、杜黃山（越南）、伊藤美雪（日本）、范氏情（越南）。除第1到第4名以及6位優選同學可獲得獎狀及獎金，每位參賽者皆能獲得中英文參賽證明書。
王蘭生館長表示，非常佩服今天到場的同學們以非母語的華語參加演講比賽，每位同學演講的內容非常豐富精彩，例如有位同學以筷子衍伸出天地人及陰陽做譬喻，將中華文化內涵深植在演講內容中，令在場的評審及聽眾都深受感動。王蘭生說，本館目前正規畫於第50屆演講比賽時擴大舉辦，期待能號召更多國家的同學來台灣學習華語並踴躍報名參加這項比賽，參與支持國父紀念館的活動，除了能夠協助外籍學生快速融入在台環境及營造學習華語的興趣，也彰現出台灣人民對外國遊子的熱忱與關懷。