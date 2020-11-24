不畏疫情續辦！國父紀念館外籍生華語演講　由英生奪冠

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

不畏疫情續辦！國父紀念館外籍生華語演講　由英生奪冠

編輯林莞茜/綜合報導

calendar_today2020-11-24 23:35:32

王蘭生館長(左4）、評審委員及本屆10名得獎者、參賽者全體合影。
▲王蘭生館長（左四）與評審委員及本屆10名得獎者、參賽者全體合影。（圖／國父紀念館提供）
為促進外籍學生了解我國文化與增進學習華語文興趣，國父紀念館承襲建館48年以來傳統，今（24）日舉辦「2020年外籍學生華語文演講比賽」，並特別將各獎項金額提高2倍，來自英國的貝德旭在12國共55位外籍學生中脫穎而出，拿下冠軍獎座，並獲得台幣兩萬元獎金。
我是廣告 請繼續往下閱讀
今年適逢國父孫中山先生誕辰155週年，國父紀念館自11月初舉辦一系列紀念活動，而一年一度的外籍學生華語文演講比賽，今年不受疫情影響續辦，更加深歷史傳承之意。
今年參賽者來自12國，共55位外籍學生，演講的題目以「後疫情時代」以及「在台觀察」2大主軸訂定5道題目，包含「我最關心的國際議題」、「我看台灣防疫經驗」、「台灣人，請聽我說」、「我去過台灣最好的地方」以及「擁有和分享」。

歷經長達7小時的比賽，評審委員李振清教授、陳立元教授、陳彥豪教授、張美玲教授及謝佳玲教授審慎評定後，公告得獎名單。第一名為來自英國的貝德旭；第二名為美國學生高鵬；第三名美國學生艾凱爾；第四名美國學生溫信；優選者有6名，分別是鍾銘旭（泰國）、葉名妙（泰國）、樊博聞（祕魯）、杜黃山（越南）、伊藤美雪（日本）、范氏情（越南）。除第1到第4名以及6位優選同學可獲得獎狀及獎金，每位參賽者皆能獲得中英文參賽證明書。
▲來自英國的貝德旭同學，演說「我最關心的國際議題」，講述希臘難民議題，獲得評審委員一致獲選為本屆第一名。（圖／國父紀念館提供）
▲來自英國的貝德旭同學，演說「我最關心的國際議題」，講述希臘難民議題，獲得評審委員一致獲選為本屆第一名。（圖／國父紀念館提供）
王蘭生館長表示，非常佩服今天到場的同學們以非母語的華語參加演講比賽，每位同學演講的內容非常豐富精彩，例如有位同學以筷子衍伸出天地人及陰陽做譬喻，將中華文化內涵深植在演講內容中，令在場的評審及聽眾都深受感動。王蘭生說，本館目前正規畫於第50屆演講比賽時擴大舉辦，期待能號召更多國家的同學來台灣學習華語並踴躍報名參加這項比賽，參與支持國父紀念館的活動，除了能夠協助外籍學生快速融入在台環境及營造學習華語的興趣，也彰現出台灣人民對外國遊子的熱忱與關懷。
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

2020台中親子音樂季滿意度大調查！什麼表演最好看？快來投票！

2020台中親子音樂季滿意度大調查！什麼表演最好看？快來投票！

繼續作答
12月1日起八大場所強制戴口罩，不戴口罩最高罰1.5萬，您怎麼看？

12月1日起八大場所強制戴口罩，不戴口罩最高罰1.5萬，您怎麼看？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀