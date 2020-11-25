台中歌劇院獻重量級演出　貝多芬、波希米亞人耶誕登場

臺中國家歌劇院24日在高雄衛武營宣傳「2020 NTT遇見巨人」兩檔獨家演出，旅法韓籍鋼琴大師白建宇連演8天，詮釋貝多芬32首鋼琴奏鳴曲；浦契尼經典歌劇「波希米亞人」以寫實的愛情故事、豐富的音樂性，帶來110分鐘不間斷的精彩表演﹔歌劇院藝術總監邱瑗說，特別為外地觀眾推出高鐵套票與住宿優惠，歡迎大家一起體驗最應景的藝文饗宴。

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衛武營藝術總監簡文彬特別為兩檔節目讚聲，表示自已也非常期待白建宇在臺中國家歌劇院的詮釋；而「波希米亞人」故事從小人物出發，更貼近一般人的感受，即便是不熟悉歌劇的觀眾也可以輕鬆入門。

2020年適逢貝多芬250歲冥誕，國際樂壇享譽盛名的韓籍鋼琴家白建宇，12月16日至23日在歌劇院連演8天8場，完整呈現有鍵盤音樂「新約聖經」之稱的貝多芬32首鋼琴奏鳴曲，透過這8場演出可以完整感受貝多芬一生不同階段的音樂創作。

「波希米亞人」是浦契尼三大歌劇作品之一，描繪巴黎拉丁區裡貧窮但懷抱崇高理想的藝術家，一段純粹、炙熱、忌妒、悲傷的愛情故事，真實刻劃年輕藝術家肆意而為的生活態度與精神追求，直至今日依舊刻骨銘心。全劇分作四幕，全長110分鐘不間斷，台上五彩繽紛、富滿節慶氣息的巨型聖誕樹，伴著動人音樂及揪心劇情，在起落之間透露角色生命與愛情的劇變。配合劇中耶誕夜的故事背景，特別在12月24到27日規劃四場演出，於耶誕週末以動人的音樂演繹悲喜交錯的愛情故事。