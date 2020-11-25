麵裡有蟲！高中生「丟1元做記號」 同一碗端回整桌臉綠
麵裡有蟲！高中生「丟1元做記號」 同一碗端回整桌臉綠
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-25 07:11:18
如果吃麵吃到一半發現有蟲，請老闆更換後又是同一碗端回來，顧客心理有何感想？近日，高雄4名高中生到一間麵店用餐，吃到一半發現麵裡面有蟲，因此要求老闆換一碗新的，為了確保老闆有如實更換，偷偷在碗內丟下「1元硬幣」做記號，沒想到換上來新的一碗，該1元硬幣仍躺在碗中，氣得四名高中生對店家留下負評，更爆發口角。
一名高中生在臉書「爆料公社」指出「幾天前到一間麵店用餐，吃一半發現鍋燒意麵裡面有蟲，要求老闆換一晚新的，為了查證老闆是否如實更換，我們在碗內丟入1元做記號，沒想到換上來竟然是同一碗....而且店家也沒道歉」。學生氣得直接上Google留言「一定要去吃一次，上餐等很久，衛生差，吃完送醫剛剛好」並留下一顆星評價，餐廳老闆看到後也隨即氣炸表示「蟲是後來飛進去的，本來是沒有的」並要求學生刪除留言，沒想到情緒越來越激動，開始痛批學生對社會「沒貢獻、沒吃過苦、叫父母出來和自己比誰的財產多」，讓學生相當無奈。
貼文一出，網友紛紛傻眼表示「吃個麵還要被說對社會沒貢獻啊......藏經閣麵店？」、「真的有夠扯，同一碗超噁」、「好險有做記號，拒吃了吧」、「太誇張了，頂上去」、「衛生差也不好好檢討，還要比財產是怎麼回事」。事後，店家坦承情緒確實過於激動，承認蟲是後來飛進去的，也是因為店員擅自將「舊麵」端出去造成的疏失，是因為學生號召網友留下50個負面評價情緒才會失控，並誠摯向學生道歉；而學生看到店家道歉後也出面回應「店家已經有對他們的行為做出道歉，希望此次事件到這裡結束就好，店家有不當的地方，我們當然也有不對的地方，在此也對我們的行為道歉」。（編輯：張嘉哲）