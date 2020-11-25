NBA／Klay受傷外界看衰　Curry不服：我們已經準備好了

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不過他也深信Thompson一定可以傷癒歸來，並重拾昔日神射身手，「他可以堅強地歸來，他非常熱愛比賽。他將盡一切努力回到球場上做自己，這就是我們的希望和信心。兩年半的康復對於任何人來說都是艱難的。希望他能做到最好。」
對於2020-21賽季，Curry也坦言開打之初，他們一定會走得很艱辛，畢竟大家已經很久沒有一起合作了，「起初沒有在球場上看到他(Thompson)會很奇怪。但是我認為我們休賽期於選秀大會以及在自由球員市場上的表現非常出色，打造了一個非常堅實的陣容。我們將必須非常快速地學習很多知識，我們需要每個人全心投入。」
為了彌補後場和鋒線的空缺，勇士簽下了Kelly Oubre、Brad Wanamaker以及Kent Bazemore；另外他們還選下了James Wiseman和Nico Mannion，再加上球隊原本的成員Curry、Draymond Green、Eric Paschall及Andrew Wiggins，實力仍然堅強。
Curry相信他們能和任何球隊競爭，「不要誤會我的意思，我知道Klay有多出色，但我聽到了很多閒言閒語，『說我們這一季已經結束了，之後該怎麼做云云』，但在這種情況下，挑戰者身分將讓我們感到新鮮，洛杉磯湖人是衛冕冠軍，我們得擊敗他們，我們已經準備好了。」