NBA／曾趁亂偷扁K湯一拳 勇士新將道歉：我那時還不懂事
NBA／曾趁亂偷扁K湯一拳 勇士新將道歉：我那時還不懂事
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-11-25 08:59:42
金州勇士明星射手Klay Thompson阿基里斯腱撕裂整季報銷，球隊也緊急交易來Kelly Oubre Jr.補上他的空缺，不過近日媒體卻起底過去Oubre曾經在一次衝突中偷偷給了Thompson一拳，當事人對此非常後悔，入隊後也正式向「K湯」道歉。
2017-18賽季時，勇士和巫師進行了一次交手，當時勇士大前鋒Draymond Green和巫師得分好手Bradley Beal發生衝突，兩人都被驅逐出場。不過當時加入勸架的Thompson，卻在拉扯中被Oubre打了一拳。而這個畫面也透過YouTube流傳至今，如今去Oubre轉隊來了灣區，對於當時自己的舉動，他說自己那時僅19-20歲還不懂事，真的非常後悔，「我在此要向Klay說聲抱歉，希望這不會給我和新隊友之間產生任何嫌隙。」
24歲的Oubre上一季出賽56場比賽，場均可以得到18.7分、6.4籃板、1.5助攻。他自認自己可以從防守多個位置，1-3號都可以勝任，必要時甚至可以去打4號，因此相信自己絕對可以融入勇士。
另外，他也要大家好好看看，他將會證明自己也能成為名人堂的一員，也會和同隊的球星Thompson、Stephen Curry及Draymond Green好好學習。