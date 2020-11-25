房間雜亂惹議！媽心疼生活太辛苦　高嘉瑜：請到立院訪我

民進黨立委高嘉瑜日前稱自己「租屋10年買不起房」，但近日被爆出名下有價值2000多萬的2筆建物和4筆土地，隨後她又公布自己的閨房照，衣服堆成山與枕頭泛黃畫面曝光，引發熱議。而高嘉瑜的媽媽受訪時則心疼表示，女兒生活太辛苦了，對此，高嘉瑜也在臉書做出回應，請媒體不要再到她家打擾她的家人，希望大家有問題到立院採訪她。

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根據《TVBS》報導，高媽媽接受媒體訪問時表示，看到報導當晚就流淚，覺得生活可以輕鬆一點，為什麼要把自己搞得那麼複雜。她更心疼地說，衣服堆積成山代表「連摺衣服的時間都沒有」，生活太辛苦了，她甚至覺得自己是個不盡責的媽媽，想幫忙摺，但卻因自己每天生意忙碌，無法幫上忙。

▲高嘉瑜發出自己閨房照，散落滿地的衣物都未整理，引發網友熱議。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

而對於家人受訪，高嘉瑜則在臉書發文直指，她我爸媽是很單純的人，也不是公眾人物，在基隆開百貨行超過30年，她從高中開始就到台北居住，獨立生活工作。日前一大早就陸續有媒體衝到她家，訪問她的家人，讓她家人有點不知所措。她並喊話「請各位媒體不要再到我家打擾家人，如果要關心我的問政，請到立法院採訪，謝謝大家。」（編輯：許苡晴）