全面取消機車待轉會怎樣？網分析「殘酷後果」：反而更糟

台灣機車族眾多，騎車務必遵守相關交通規則。而近日有網友就好奇在PTT發問「全面取消機車待轉，台灣的日常會變怎樣？」該問題掀起熱論，許多網友紛紛點出「可能後果」，認為若是取消機車待轉這項規定，交通亂象反而會更嚴重。

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北市交通局日前公告，機車「兩段式左轉」的實施有效減少機車事故發生，故將繼續維持此政策，而台灣機車路權促進會20日則在台北市鄭州路、市民大道、塔城街與延平北路等路口，進行「待轉大富翁」行動，造成交通雍塞，甚至發生民眾口角紛爭。對此，有網友就在PTT八卦板發文詢問大家「如果全面取消機車機車待轉，以後機車都不用『二段式左轉』，這樣台灣的日常會變怎樣？」

▲有網友在PTT發問「全面取消機車待轉，台灣的日常會變怎樣？」問題掀起熱論。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，立刻引發熱論，許多人紛紛推敲恐怖後果，「更多三寶」、「車禍會更多吧！」「內線道會有摩托車從分隔道邊超車」、「更亂啊。內線禁行機車不改就只能是一堆外線左轉」、「沒待轉，機車密度高，請參考越南」、「絕對慘不忍賭，其他國家的機車密度有這麼高嗎」、「車禍比較多，塞爆！」「血流成河，救護車滿街跑」。





另還有網友直指「認為要先從取消車種分流開始，不然一堆內外線右左轉」、「不只待轉，整個交通設計跟觀念都要翻新」、「真正該做的是限制機車數量，台灣人均至少一台機車，這才是不正常的根本原因，然後騎車一堆都有到處鑽的劣根性，你取消待轉區就跟把待轉區拉到左轉道差不多，就一堆車擠在左轉道上待撞」。



▲台灣機車路權促進會20日在台北市鄭州路、市民大道與延平北路等路口，進行「待轉大富翁」行動，造成交通雍塞。台北市警方動員300多員警力前往現場管制。（圖／翻攝台灣機車路權促進會臉書）

根據「道路交通安全規則」第99條規定，內側車道設有禁行機車標誌或標線者，應依兩段方式進行左轉，及在三快車道以上單行道道路，行駛於右側車道或慢車道者，應以兩段方式進行左轉彎。

而對於是否廢除「機車待轉」這項規定，交工處表示，未來仍將因地制宜審慎檢討機車行駛路權，並就需兩段式左轉的路口視現地狀況調整機車待轉區容量，俾提供機車騎士合理及安全的騎乘空間。（編輯：許苡晴）