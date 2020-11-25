指日本吃萊豬15年被轟雙標　陳吉仲：CPTPP的11國也開放

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指日本吃萊豬15年被轟雙標　陳吉仲：CPTPP的11國也開放

記者賴志昶／台北報導

calendar_today2020-11-25 10:01:34

▲針對日本15年前就開放萊豬進口等言論，農委會主委陳吉仲今（25）日再表示，是希望把國際間重要資訊，讓全國消費者知道。（圖／記者賴志昶攝）
▲針對日本15年前就開放萊豬進口等言論，農委會主委陳吉仲今（25）日再表示，是希望把國際間重要資訊，讓全國消費者知道。（圖／記者賴志昶攝）
農委會主委陳吉仲23日曾表示，日本15年前就開放含萊克多巴胺的美豬進口，引起各界討論。但有網友將陳吉仲日前反美牛的言論拿出來檢視，質疑他為何8年前還站出來反對萊克多巴胺肉品。陳吉仲今（25）回應，是希望把國際間重要資訊，讓全國消費者知道；此外，除了日韓之外，CPTPP的11個會員國也開放萊豬進口。
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立法院經濟委員會今日審查農委會110年度預算，陳吉仲出席前接受媒體聯訪。針對美豬查廠問題，他表示，所謂查廠的權責機關是衛福部，過去都是針對重大疫病例如狂犬病等才會進行，幾乎沒有因為飼料添加物而查廠。
陳吉仲日前曾說，日本15年前就進口萊豬。不過，有記者提問稱，那為何陳吉仲8年前還要反對萊牛，是否是標準不一？對此，陳吉仲回應，當初總統蔡英文拍板定案萊豬進口，就是要依照日本當初進口的狀況，也就是允許國外含萊克多巴胺的肉品可以進口，但不允許國內使用萊劑，只要清楚標示，給消費者多個選擇。

陳吉仲強調，日本是最重視食品安全，但他們進口萊豬15年間，平均進口數量在20幾萬到30萬公噸之間，每個日本人每年平均吃到美豬的數量超過2公斤以上；甚至在韓國，他們針對內臟的安全容許量是遠高於我國；我國也依照CODEX制定安全容許量，甚至制定更嚴格的標準，所以只要在這個安全容許量以下，就是安全的。

「我希望所有國際的重要資訊，可以提供給所有全國的消費者。」陳吉仲說，除了日韓之外，甚至CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）的11個會員國之間，也都是全部允許進口萊克多巴胺的豬肉。

另有記者提到，日本進口美豬後，反而壓縮到本土豬肉的生存空間；我國如今開放進口，是否能保證不會影響到農民？對此，陳吉仲表示，如果去觀察日本現在與2012年、2015年進口美豬的數量相比，整體數字是降低的，反而是國內豬肉生產量增加，顯示出美國出口日本的豬肉是逐年下降。

「這部分趨勢與我國一樣。」陳吉仲表示，目前我國內豬肉生產量高達9成，在另外1成的進口豬肉中，進口加拿大、丹麥、西班牙等國家的豬肉量都超過美國，這就是因為每個國家的豬肉競爭力的展現。
另外，日前有民調顯示，大部分民眾仍反對萊豬進口。陳吉仲指出，針對這樣的民意反應，農委會當然要檢討，並確認所有消費者的疑慮，「我想只要把清楚標示做好，把產業界顧好，從這兩個方向著手」；至於任何所有的有關萊克多巴胺的豬肉疑慮，應該還是回到專業來進行探討。
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