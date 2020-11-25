名家論壇》吳崑玉／「挑釁」的定義

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其實，台灣與美國的情報交流行之有年，只不過以往是透過設在 AIT 裡的 CIA 台北站進行，當年的站長克萊恩還是蔣經國的好朋友。在軍事情報交換方面也早是半公開的秘密，對岸也很清楚。即使 1979 年台美斷交，後來又有 817 公報，台美之間的情報交流從來沒斷過。陽明山與樂山雷達站裡都有美國人，1995 至 1996 年台海飛彈危機時，台、美、日三方還有個秘密進行情報交換與協作的「明德小組」，參與層級相當高，而且從訊號情報、衛星空照、人員情報、到敵方軍事調動，台灣始終都能掌握。
但這次美軍的少將情報處長來台，的確味道有點怪。首先，來訪層級雖然不低，但也只不過是比以往外界所知的高，以前更高層級人員可能以其他方式秘密過來，或乾脆約在第三地見面。其次，若真想保密到家，專機降在隨便一個軍用機場，都不會有人知道，何必大剌剌降在松山機場？最後，情報界的人總是啥事都保密到家，如果他不想讓你知道，你就絕對不會知道，台方如果沒有美方同意就亂放消息，鐵定翻臉走人，不會完成任務才從容離開。
所以合理推斷，美方其實也有意放出台美在情報與軍事方面密切交流的印象，一方面給中共一點警告，壓制一下台灣紅統派的親共宣傳，卻又不想過度讓中共下不了台，於是弄出了個雙方不承認也不否認的軍事新聞，以安民心。
如是，深藍掛將美官此行視為「挑釁」，就很有問題了。尤其這兩年來，馬前總統、蘇起等前朝高官，不斷指控蔡政府「挑釁」中共，陷台海於戰爭危機之中，這個名詞更值得深究。
依照教育部國語詞典，「挑釁」一詞的定義是：「故意惹起爭端。」所以「挑釁者」必定是「主動」興起爭端的那一方。舉例來說，法院在判決兩人打架時，通常先出手的那一方算作「攻擊」或「傷害」，被動還手的那一方則叫「正當防衛」。一個女生拒絕男生追求，男生爆粗口說「不嫁給我就殺你全家」，女生跟其他男同學約會喝個咖啡，就算是女生「挑釁」嗎？應該是男方比較像「恐怖情人」吧？主動威脅企圖改變現狀的那一方為挑釁者，其理甚明。
因此，我實在無法理解深藍人士「挑釁」一詞的意思。蔡英文不過是拒絕了習大大稱為「定海神針」的「九二共識」，就算挑釁？天天派飛機擾台的是中共，船艦過中線的是中共，抽砂船包圍馬祖的是中共，放話不惜武統的是中共，斷絕兩岸交流往來的是中共，請問，台灣一路被圍被吼，是誰挑釁誰了？
深藍挑釁說唯一能夠成立的論述，就是先否定中華民國是一個主權獨立的國家。台灣只是中國的一省，被大陸統一是唯一的出路，台灣「總統」只能是中華人民共和國統治下的「兒皇帝」。台灣領導人的廢立要由中國首肯；中華民國政府想跟誰親近些要先得到中共點頭；台灣的經濟要靠陸客與大陸資源餵食；國際上台灣只能站在中國的那一邊，與其立場一致；習大大說一，台灣政府、政黨、媒體、人民不准有人說二，否則國台辦和胡錫進就來點名修理你，把你放進臺獨頑固份子名單，或者解放軍乾脆放話「留島不留人」。這說法跟當年清軍「留髮不留頭」的揚州十日、嘉定三屠，有什麼差別？
這是所有泛藍政黨共同的根本問題：總想求兩面討好，弄得自身定位不明。甚至只知「兩個凡是」：「凡是中共領導人講的都是對的，凡是中共領導人生氣，一定是我們有什麼不對。」把習大大的意志置於中華民國總統的意志之上，當人家喊打喊殺，甚至侵門踏戶的時候，不站在自己家人這邊拿鋁棒回擊，而是幫著流氓罵自家人不懂事。這還能算是中華民國憲法治下的合法政黨嗎？如果還認為中華民國是個有自己意志，最高、絕對、不可分的主權國家，那我們要跟誰交往親近？對岸管得著嗎？
麻煩馬英九這些天龍人，下去擺個一年地攤，被那些地痞流氓成天騷擾，體驗一下什麼叫作「挑釁」？為什麼鋁棒那麼好用？你們面對威脅與挑釁時，如果脫西裝速度有馮大將軍一半快，中華民國就有救了！
更可悲的是那些一味附和中共的退將退軍，如果要用跪的求的來委屈換得一日安寧，那我們繳稅養你們幹嘛？如果台灣安全的核心作為只能是曲意承歡，「別惹(習)大大不開心」，那把國軍國防部全部裁撤不是省更多錢？！
台灣真正的危機，是有一小群把「挑釁」濫用到顛倒黑白的人，帶著一大群分不清「挑釁」必須是主動行為的二百五，打著保衛中華民國的旗號，實則想把國家掏空轉賣給對岸。敵我不分，是非不明，才是這場心理戰真正的困難之處。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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