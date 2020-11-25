國民黨：不查廠就請陳時中道歉　美豬暫緩進口　

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國民黨文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇、黃子哲今天召開記者會表示，連日來，蔡政府面對萊豬進口前是否赴美查廠的說法反覆，衛福部長、次長、行政院長的說法變來變去，甚至彼此打臉。國民黨堅決主張「沒有查廠，就沒有開放」。
國民黨指出，衛福部長陳時中在本月11日先說不排除「視訊查廠」的可能，19日又說我方不接受視訊查廠，並承諾明年元旦前一定派員赴美實地查廠，還強調萊豬安全衛生必須「眼見為實」。不料4天後，衛福部次長石崇良卻打臉，表示查廠並非核准進口的標準作業流程或必要條件，至昨日行政院長蘇貞昌再度改口，聲稱「疫情過後」才要查廠。國民黨質疑部長、次長不同調，行政院長又慢半拍，半個月來數度變換說法，究竟誰說了算？
國民黨表示，蘇貞昌以疫情為由，說現在不能出國查廠，但先前經濟部次長陳正祺才剛率代表團赴華府與美方進行實體會議，並完成MOU的簽署。國民黨質疑，疫情是否真的是阻撓出國的主因？為何同樣在疫情期間，可以赴美簽訂備忘錄卻不能去查廠？這是不是對萊豬放水？
國民黨呼籲，若是美方拒絕於疫情期間查廠，蘇貞昌應清楚向大眾說明，陳時中則應對先前實地查廠的承諾無法做到，向國人公開道歉。國民黨主張「沒有查廠，就沒有開放」，若是無法查廠，就不應貿然趕在明年一月一日開放，原先宣告的萊豬進口時程應即刻暫緩。