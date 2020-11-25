NBA／放棄簽字母哥了？熱火5年1.63億美元續約當家球星

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然而今年雖然球員轉隊消息不斷冒出，但實際上真正「大咖」的球星都還是有約在身，要直接簽下一名能改變球隊體質的球員可能性不大，明年夏天才是見真章的時刻。
目前Antetokounmpo和公鹿還有一年合約，他雖然還沒點頭續約，不過球隊已經表明今年不會交易他了。在這種情況下，上一季才剛打進總冠軍賽的熱火，不可能冒著球隊陣容瓦解的風險，等待渺茫交易的可能。
因此他們先是簽回了Goran Dragic，今天又和Adebayo續約，也算是意料之中的操作。根據補充報導，這份合約中帶有激勵條款，最高可達到1.956億美元。
Adebayo本季進步巨大，已經成為球隊攻守兩端不可或缺的核心，本季他場均出賽33.6分鐘，可以得到15.9分、10.2籃板、5.1助攻。
而當被問到關於Antetokounmpo的動向時，Adebayo說：「我沒和他聊過，不知道他的意圖，不知道他下一步打算做什麼。但是正如你們所見，許多人都在等著看他的舉動。」
雖然《ESPN》在報導中指出，熱火簽下Adebayo之後，明年將沒有薪資裸簽Antetokounmpo，不過他們仍然有透過交易得到這位2屆年度MVP的機會，而留下Adebayo這個重要戰力和籌碼，絕對是南灘重要的一步。