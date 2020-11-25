名家論壇》何志偉／國民黨夠了嗎？

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而且，雖然國民黨團認為，或者說是聲稱他們只有阻止施政報告，其他的運作還是照常進行，但實際上立法院的運行不是這樣的。
根據我國的立法院職權行使法，任何單位要提出法案或是修正案，必須先經過程序委員會處理，然後在大院一讀之後才能進入專業委員會審查。專業委員會審查之後，再回到大院進行二讀跟三讀的程序，立法才能完成，事後送交總統公布。
但截至 11 月10 日為止，程序委員會累積處理完畢，卻無法進入大院一讀的案件已經高達四百件以上，更別提還有二讀、三讀的程序都無法完成。
我所關切的一頁式詐騙，包含了在雙十一之後承受詐騙的消費者要如何保護，如何處罰詐騙者的修法提案卡住了；我所關切的酒駕相關修法，如何更增加嚇阻力，減少酒駕案件，提案也卡住了；甚至包含疫情持續進行，後續的復甦，商務泡泡、旅遊泡泡有無可能法制化，明文規定化的提案也卡住了。
這些都是急如星火的人民議題，每推遲一天，就會有更多人受害，就會有更多的經濟衰退，就會有更多的落後。但這些都停住了，而且各種各樣，各個層面的修法、立法還在持續地累積中，看起來沒有終止的一天。
所以，如果國民黨團願意聽我一言，那就是杯葛 12 次也夠了，是時候該進入言詞辯論，讓民眾和輿論決定的時刻了。如果真有道理，相信民意會站在你們那一邊的。但是讓全立法院的立法與修法權力一起跟著你們罰站，這並不是一個明智的選擇，能夠讓民意和民主的力量直接決定國家未來的方向才是正確的。
現在，國家的進步跟著立法院一起罰站，全世界都因為疫情暫停的時候，台灣好不容易一切如常，是我們的福氣，我們跟著停滯下來，絕非全民之福，還希望國民黨能夠審慎思考，找到對大家都好的方向。
請珍惜我們的護國電火球。
●作者：何志偉／民進黨立法委員
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