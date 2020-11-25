中職／規章修正不邀勞方與會　球員公會理事長周思齊開砲

聯盟近日對於自由球員制度規章的解釋，引發諸多爭議，也招致外界批評。今天中華職棒球員工會理事長周思齊，也在個人臉書上發文說明自己的看法，抨擊過去工會多次和聯盟爭取進行讓勞方參與規章討論，但都無法獲得回應和正視。

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周思齊表示，今年中職球季間，發生了彈力球事件、本壘攻防的規則補述、羅力條款以及自由球員制度規章解釋更正，影響球員甚鉅，這些爭議多與聯盟規章制度不足有關。

「工會多年來致力努力維護所屬會員的權益、並多次透過行文建請聯盟、球團正視漏洞百出的規章，積極與聯盟、球團方進行溝通，並強調規章修正攸關勞資權益，相關會議應邀請勞方代表共同參與，要求聯盟應該正視該問題。」周思齊舉證並說，「但工會多次發文至聯盟皆未獲得任何回應，而面對由資方所組成的會議，單方面進行任何規章的修正討論，身為勞方完全沒有空間直接參與討論、提出修改意見，工會不管怎麼爭取，都無法獲得聯盟的回應與正視。」





工會多次行文要求聯盟應讓工會與會，但檢視近幾年的球團代表會議、領隊會議，自104年開始至少共有21場會議內容與聯盟規章、球員權益相關，這些會議攸關勞方工作權，但工會完全沒有機會參與。





即使工會多次透過管道要求參與相關會議討論，聯盟依舊持續冷處理、不回應。如每一個議題聯盟都沒有誠意邀請勞方一同參與，最後即使進入「勞資團體協約協商」，也曠日廢時。

周思齊最後說自己身為工會理事長，今年因為聯盟針對單一事件多次對規章進行不同解讀，深切影響球員權益，因此「強烈建議聯盟務必正視勞方權益，並開放由工會推派代表參與規章修正等相關會議，以維護勞方權益，避免重蹈覆轍。」