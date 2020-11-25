蘇貞昌稱疫情後再查廠　柯文哲：那萊豬也疫情後再進口？

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蘇貞昌稱疫情後再查廠　柯文哲：那萊豬也疫情後再進口？

記者丁上程/台北報導

calendar_today2020-11-25 11:13:21

針對行政院長蘇貞昌「疫情後再查廠」的說法，台北市長柯文哲25日接受訪問時，也反問「萊豬是不是也疫情後再進口？」
▲針對行政院長蘇貞昌「疫情後再查廠」的說法，台北市長柯文哲25日接受訪問時，也反問「萊豬是不是也疫情後再進口？」（圖／記者丁上程攝,2020.11.25）
距離開放含有萊克多巴胺的美國豬肉進口，僅剩下一個多月時間。行政院長蘇貞昌昨天（24日）上午被問到針對萊豬進口一事，政府是否將在萊豬進口前派人赴美查廠了解萊豬狀況，蘇貞昌說，等新冠肺炎疫情過後就會去查廠。對此台北市長柯文哲今天（25日）上午接受媒體訪問時，表示「如果要等疫情後再查廠，那萊豬是不是也是疫情後再進口？」
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柯文哲今天上午參與明倫社會住宅開放招租記者會，會後被媒體問到，針對來豬進口一事，蘇貞昌表示「等疫情後再到美國視察豬隻養殖場」的說法，柯文哲直言，講這種話一定會被打槍。「等疫情過後在查廠，一定會有人說，等疫情過後再進口。」柯文哲說，「也不那麼急嘛，我們沒有萊豬也過了幾十年，如果是這樣，我就乾脆呼籲蘇貞昌，既然有疫情過後再去查廠，那就等疫情過後再進口就好了」。
而針對蘇貞昌對外抱怨自己「做到流汗、嫌到流涎」，柯文哲話鋒一轉也為蘇貞昌緩頰，強調「民意如流水，不用太難過或太在意」。「你做99件事做得很好，只要有其中一件做不好，人家不是照罵？我是已經習慣了啦！」柯文哲說，「政治人物還是那句話，你做的好，人家也不會稱讚你；看你做不好，馬上就被罵了。所以有時候，政治上常常先不求有功，只求無過就是這樣」。
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