「好友」高嘉瑜遭藍綠圍攻　柯文哲：房間還是要整理一下

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「好友」高嘉瑜遭藍綠圍攻　柯文哲：房間還是要整理一下

記者丁上程/台北報導

calendar_today2020-11-25 11:33:54

台北市長柯文哲與民進黨立委高嘉瑜兩人4日同台，柯文哲更以高嘉瑜的歌聲開玩笑，高嘉瑜則反稱「下次要在柯文哲耳邊唱」證明實力。
▲一向與民進黨立委高嘉瑜相當友好的台北市長柯文哲，25日在接受媒體訪問時，也忍不住勸高嘉瑜「房間還是要整理一下」。（圖／台北市政府提供）
民進黨立委高嘉瑜，近日因為內湖房產問題，頻頻遭到藍綠政治人物攻擊。最近更因為高嘉瑜自己在臉書上PO出該房產內部的照片，雜亂地堆滿大量衣物與寢具，引發外界熱烈討論。對此過去從高嘉瑜還在擔任台北市議員期間，就與她相當友好的台北市長柯文哲，今天（25日）受訪時則為高嘉瑜緩頰，表示她「本來就是孤鳥型的人物」，不過最後仍勸告她「房間還是要整理一下」。
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高嘉瑜日前遭到爆料，平時高舉「居住正義」大旗的她，名下卻在內湖高級地段擁有兩戶房產，更被揭露「停車位並未依法申報」。對此高嘉瑜事後也在臉書上PO出該房產照片，裡面堆滿大量衣物，其中更有滿是口水浸潤痕跡的枕頭，內部之雜亂也引發外界熱烈討論。甚至有看不下去的支持者，贈送新枕頭等寢具到高嘉瑜的服務處。
而一向與高嘉瑜相當友好的柯文哲，也以此開了高嘉瑜玩笑。「我覺得房間還是要整理一下，我看那個照片也是嚇一跳。」柯文哲說，「高嘉瑜我跟她還算是好朋友，不過老實講我也沒去過她家，我看她那個也嚇一跳，應該叫她多做家事。」不過針對高嘉瑜近日來頻頻被藍綠攻擊，柯文哲也強調，她本來就是孤鳥型的人物。
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