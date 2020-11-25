疫後全球化被重新定義　施振榮、張安平分享產業新常態

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而過去這一年，疫情帶給全球相當大的挑戰，也使產業發生板塊遷移。行政院副院長沈榮津指出，未來政府推動的重點包括先進的半導體製程製造中心、高科技製造中心、綠能發展中心、車輛電動化等。而工研院董事長李世光也說，近年的美中科技戰，科技成為國與國對抗的武器，越能掌握自有技術，越不受科技戰影響。
在疫後智慧生活的應用及契機面向上，智融集團創辦人暨智榮基金會董事長施振榮認為，面對疫後的新常態，台灣應以智慧科技打造幸福生活，讓台灣成為世界的「創新矽島」（Si-nnovation），並打造臺灣成為「東方矽文明」（Si-vilization）的發祥地，以華人的優質生活為目標，並將創新應用的產品與服務國際化，與西方雙融，為人類文明做出更多貢獻。
針對健康樂活的願景部分，台大名譽教授李源德看好未來醫療產業發展，結合資通訊基礎、人工智慧技術，發展先進有效的醫療照護，讓人人享有健康樂活人生，將是台灣努力的方向。遠傳電信總經理井琪則認為，5G不再只是限縮在智慧型手機與筆記型電腦的連網，而能真正改變各行各業的遊戲規則，並與企業夥伴共同推動產業升級與拓展藍海商機。
而在永續環境的發展議題上，台灣水泥董事長張安平則呼籲，未來科技發展不能只偏重效率。人類文明在21 世紀極盛時，因為只尊重效率而忘記人本，開始走向衰弱，環境破敗、疫病籠罩。未來科技發展必須尊重自然，回歸人本，群策群力，才能發展未來。
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