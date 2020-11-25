下月起秋冬防疫專案 侯友宜：勸導不聽一律開罰不手軟
下月起秋冬防疫專案 侯友宜：勸導不聽一律開罰不手軟
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-11-25 12:30:00
從下禮拜開始，中央要執行秋冬防疫專案，新北市長侯友宜表示，未來除了要戴口罩、勤洗手、保持社交距離和量體溫以外，12月1日開始，在8大類型的高風險場所要強制戴口罩，如果勸導不聽一律開罰絕不手軟，在居家檢疫期間不守規矩者，還是一樣採取重罰。
侯友宜說，從秋冬的專案來看，現在是最關鍵的時刻，所以12月1號到2月28號，將近三個月的期間，新北會全力以赴，中央跟地方一定攜手合作，讓疫情阻絕於境外、管控在境內。侯友宜指出，萬一有本土感染出現，以前超前部署的作法要不斷演練，不斷的做好跟民眾的報告和溝通，讓民眾從零星社區感染到社區感染，以及到大規模的感染，做好相關的準備，這一個系統的超前部署，今年都全部做過一次，未來仍然會做好準備全力迎戰，讓秋冬專案面對這一波新的疫情，都能夠超前部署，做好萬全準備。
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