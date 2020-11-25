台南宣布自12月1日起 進出市府強制戴口罩
記者陳聖璋/台南報導
calendar_today2020-11-25 13:00:00
為配合中央流行疫情指揮中心「秋冬防疫專案」，台南市政府今（25）日宣布，自109年12月1日起，進出雙市政大樓須佩戴口罩，未依規定佩戴口罩，經勸導不聽者，依違反傳染病防治法相關規定，裁罰3千元以上、1萬5千元以下罰鍰。
中央流行疫情指揮中心日前正式宣布啟動「秋冬防疫專案」，強制要求民眾進入「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公」等8大類場所應佩戴口罩；未依規定佩戴口罩，經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，由地方政府裁罰3千元以上、1萬5千元以下罰鍰。南市府團隊全力配合中央流行疫情指揮中心防疫作為，自12月1日起，市府員工及洽公民眾進入本府辦公大樓須配戴口罩，並落實實名登記制，違者經勸導不聽，將依規定開罰；未來將視疫情發展情況，逐步調整防疫措施。
邊境檢疫、社區防疫與醫療應變等「秋冬防疫專案」三防線，將能有效阻絕控制疫情，守護全民健康。雖然國內疫情趨穩，但國際疫情持續嚴峻，南市府請全體市民持續配合政府各項防疫措施，進出醫療照護、洽公等8大類場所務必佩戴口罩，並保持警戒勿鬆懈，勤洗手，共同確保得來不易的防疫成果。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。