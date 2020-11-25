自爆住家遭檢調搜索 吳怡玎：搜索票寫妹妹名字能蒐嗎？
自爆住家遭檢調搜索 吳怡玎：搜索票寫妹妹名字能蒐嗎？
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-11-25 12:38:20
國民黨立委吳怡玎今（25）日在司法及法制委員會質詢法務部長蔡清祥時，自爆家中遭到檢調搜索，且檢察官搜索票寫的還是她妹妹的名字，外界推測跟她曾持有康友股票超過400張，而康友爆出淘空案有關。吳中午受訪時表示，檢察官確實有提到證券交易法，但這年頭，交易紀錄、通聯紀錄都保存得很好，股民也希望事情水落石出，能釐清事情就好。
吳怡玎表示，由於檢察官出示的搜索票，上面寫的是妹妹的名字，當下她也不知道該不該讓對方完成搜索，但她不想為難對方，還是讓檢察官把該辦的事情處理完。對於主動在質詢時自爆，吳怡玎表示在立法院沒有秘密，與其等其他人發現、報導，不如她自己把事情講清楚，「我也問部長，搜索票名字不是我的，到底可不可以搜，部長也說確實有灰色空間，我不是想施壓，當下我是可以把她轟走的，但還是讓她把事情辦完。」有媒體問及，康友的股票買賣，是否都是她自行操盤，或由家人代為處理？吳怡玎說「交給檢察官調查，他們會問的也大概這些，現在不便在媒體面前說。」