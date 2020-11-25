繪本出現「中國加油、武漢加油」中市圖書館：已撤架
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-25 14:58:48
台北市立圖書館最近採購一批「等爸爸回家」的兒童繪本，內容讚頌中國醫療人員站在第一線對抗疫情的付出，內頁出現「中國加油、武漢加油」的字眼，日前遭市議員質疑後緊急下架，經查台中市立圖書館經也館藏共25本，中市圖書館表示，若違反館藏選書原則，即將該書下架。
台中市文化局指出，《等爸爸回家》經查為「華品文創」於今年5月出版的新書，經了解許多縣市都有購買此書。台中市立圖書館今年9月採購到館，館藏共25本，對於書中出現「中國加油」、「武漢加油」等文字引起各界關心，目前已先行撤架。台中市立圖書館指出，為滿足民眾閱讀及資訊需求，凡是合法出版，且可提供一般社會大眾滿足個人學習、生活休閒及興趣培養等圖書資料，均為館藏徵集範圍。圖書館採購書籍皆經選書委員審查，主要針對書單所列的大綱、類型等，剔除涉色情、暴力等不當書籍或教科書等，並依館藏發展政策的館藏選擇原則採購。若書籍違反「廣告或商業宣傳之出版品」、「內容已失時效性或參考價值之出版品」等，將不納入館藏範圍，並立即下架。
台中市政府文化局表示，根據遠見雜誌今年度調查，台中市圖書借閱率及人均借閱冊數均為全國第一，足見市民喜愛閱讀，也常前往圖書館為孩子借書閱讀。台中市立圖書館將秉持館藏選書原則，為市民選購適合好書供民眾借閱，也鼓勵社會大眾捐贈好書，提供市民、青年朋友和小朋友們借閱。
新聞來源為Newtalk 新頭殼