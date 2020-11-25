陳其邁「不滿意度」六都市長最高 他揭真相：恨的力量大
陳其邁「不滿意度」六都市長最高 他揭真相：恨的力量大
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-25 13:41:18
台灣民意基金會日前公佈了一份最新民調，在六都市長中，高雄市長陳其邁的不滿意度最高，達到25.5％。對此，陳其邁昨（24）晚深夜在臉書重新分享當初敗選時向高雄鄉親鞠躬的照片，強調會用盡力氣把握這「一生唯一一次的機會」。而媒體人黃暐瀚則分析，陳其邁如今的民調低迷對比93萬人投下罷韓票，說明了「恨的力量，大於愛的力量」。
黃暐瀚今日在臉書發文表示，台灣民意基金委託山水民調，公佈了一份最新的民調。黃暐瀚直言，「最不滿意的六都市長，出人意料的，居然不是柯文哲，而是高雄市長陳其邁，不滿意度高達25.5％」。黃暐瀚指出，有人解讀陳其邁的不滿意度六都最高，是因為「韓粉怨恨」，這點黃暐瀚也認為有可能，韓粉不捨韓國瑜，所以把氣發在陳其邁身上。但黃暐瀚進一步強調，「同一份民調，陳其邁滿意度也只有9.6％，不到一成」。當初罷韓有93萬高雄人出來投下罷免的一票，超過高雄市民的四成，「這麼多人，現在都跑哪裡去了？」黃暐瀚認為理由很簡單，那就是「恨的力量，大於愛的力量」。
黃暐瀚解釋，「不是喜歡陳其邁，而是更恨韓國瑜；不是想投蔡英文，而是不投韓國瑜；不是支持民進黨，而是恨透了共產黨。愛的力量，持久、深遠，但恨的力量，快速、強大！過日子，得靠愛，但拚選舉，只需要恨就可以。你不用因為愛我，所以投給我。我只需要讓你恨透我的對手，我自然就能贏」。（編輯：倪浩軒）