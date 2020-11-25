追求健康、養生及食安　嘉大推薄鹽醬油

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嘉大校長艾群表示，嘉大醬油向來廣受民眾喜愛遠近馳名，也是每年校慶之際各地校友回娘家必添購的熱門商品，今天發表再晉級新商品「嘉大薄鹽醬油」，秉持百分百純豆釀造180天以上，鹽度約12%，不含焦糖、防腐劑與人甘味劑等人工添加物，以100%國產非基改大豆與國產小麥製成，顆粒飽滿，提供消費者食用安心又健康。
行政院農業委員會農糧署姚志旺副署長指出，目前市面生產的醬油或大豆很多來自國外進口，農糧署積極輔導臺灣農民契作，從生產開始，到機械化採收具有產銷履歷的大豆；感謝嘉大合作社與嘉農農產加工生產合作社合力推廣國產履歷大豆，讓更多消費者或國小學童食用到臺灣在地生產製造的豆製產品。
黃豆含有35.6％的蛋白質，是優質蛋白質攝取來源，與一般動物性蛋白質最大的差異在於零膽固醇、富含纖維與醣類，且鉀含量較高，有「田中之肉」之稱，其必需胺基酸含量均衡，是學童成長發育與年長者攝取蛋白質營養元素最佳來源，亦是人體細胞膜與大腦神經組織的重要成分，整顆大豆的膳食纖維食用，能促進腸道蠕動增進健康；國內在地生產具產銷履歷之熟黃豆，可提供各級學校多樣化菜色料理，以及學童安心且安全的植物性蛋白質新選擇。