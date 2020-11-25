許光漢哭了！看到牠們遭惡意遺棄、虐待　心疼難過

在全球華人圈夯爆的男星許光漢，原來也是愛護動物人士，日前他為了「毛起來愛 生命園區救助計畫」，特別南下屏東的「台灣愛狗人協會 流浪動物生命園區」，探視身心受到創傷的狗狗，有被鐵鍊勾到脖子、背部出血，甚至勾到嘴巴裂開、被關箱子的流浪狗，令許光漢看了非常不忍，眼眶紅紅哭了。

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他哽咽表示：「狗是人類最忠實的好朋友，不管你曾對牠做了什麼？牠都一樣的熱情、溫暖。」許光漢還進一步認識了曾遭到惡意遺棄的流浪狗「大雨」，他撫摸著「大雨」，直讚牠好乖、好勇敢，感嘆說：「其實，牠們要的只是一個擁抱！」

▲▼許光漢幫狗狗洗澡、餵牠們吃飯，盡心照顧。（圖／愛最大慈善光協會）

剛認識「大雨」時，許光漢覺得他好乖

幫牠洗澡也不亂跑，但園長顏姐表示， 現在的大雨跟5年前比起來，已經更能親近人、相信人了，他們花了很多時間，才讓大雨卸下心防。而許光漢除了心疼大雨，也佩服顏姐17年來對流浪動物無怨無悔的付出。

顏姐則感性的說：「真的就像嫁女兒的心一樣，希望幫牠們找到疼愛的家人們。」並開玩笑問許光漢：「你要不要來做我女婿」，讓許一陣尷尬，後來才知是問他要不要領養！

此外，許光漢也是愛狗人士，自己有養狗，家裡有一隻15年的毛小孩，由家人幫忙照顧，但因為工作忙碌，他常常不在家，所以近期不敢再領養狗狗，怕無法陪狗狗、無法全心照顧。