口袋真的有疫苗！陳時中鬆口：已付訂金、搶到1千萬劑了
口袋真的有疫苗！陳時中鬆口：已付訂金、搶到1千萬劑了
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-11-25 15:16:30
中央流行疫情指揮中心，今（25）天公布國內新增5例境外移入確診個案，近日境外移入個案頻傳，也顯示全球疫情依舊嚴峻，指揮中心指揮官陳時中日前透露疫苗採購進度，坦言「已經有一部份在口袋中」，今天例行記者會上他又再度鬆口，表示確認採購1千萬劑了。
陳時中提到，與該疫苗廠商洽談順利，前天已經付訂金了，目前確認採購1千萬劑新冠疫苗，這也是台灣直接與國際廠商，接洽採購新冠疫苗首件談成的案件。陳時中也提到，加上COVAX保障的460萬劑，目前台灣口袋中至少有將近1500萬劑新冠疫苗了。另外根據彭博最新評比報告，全球國家在疫情期間，防疫效率、社會經濟不受影響等排名，台灣位居紐西蘭、日本之後，排名第三，但是針對疫苗取得容易度評比中，台灣排名明顯比較落後，甚至落後越南、泰國等國，對此陳時中回應，能擠進前三名，顯示肯定台灣防疫成果，至於疫苗協議上我們分數比較低，是因為我們從頭到尾都保密，陳時中還強調：「我們取得的疫苗，不會比其他國家少」。
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