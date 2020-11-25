中國天津疫情爆「物傳人」！北美豬頭、德國豬腳為感染源
中國天津疫情爆「物傳人」！北美豬頭、德國豬腳為感染源
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-11-25 14:01:19
全球新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情持續，中國經歷過疫情爆發、防控後，於 11 月秋冬季節開始，多個省份又傳出感染。其中，天津在 11 月 8 、9 日發現有貨車司機確診，累計共 11 人確診。昨（ 24 ）日，天津市疫情防控新聞發佈會上，當局指，其中一個感染源為進口食品的冷凍倉庫「海聯冷庫」，與社區「瞰海軒」。而冷凍庫的感染源推測為「北美進口的豬頭」與後者無關。
據天津市疫情防控新聞發佈會，感染來源為進口冷凍食品，職業暴露人群最先感染。最先感染的冷凍庫司機，感染源為「北美進口豬頭」其病毒毒基因檢測結果顯示，與北美 3 至 6 月的流行毒株高度相似，屬於 L 基因型歐洲家系分支 Ⅱ（北美分支），疑似為「物傳人」。而社區瞰海軒的首名確診感染者是一位冷凍庫搬運工人，天津當局指，工人在搬運「德國豬腳」時感染病毒，後在搭乘電梯時未配戴口罩，因此藉由咳嗽、打噴嚏的傳播途徑，病毒在社區內傳播。