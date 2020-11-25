名家論壇》錢震宇／民進黨眼中的秋鬧

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民進黨說，尊重人民參與集會遊行的權利，傾聽民眾意見，並願盡最大努力促成朝野理性對話。
蘇貞昌說，尊重人民的聲音，不論遊行人數多寡和怎樣訴求，政府都會聆聽並回應；衛福部長陳時中說，不見得真的有5萬人上街、也不是大家都反對萊豬。
聽出來了嗎？面對人民提出的種種訴求與質疑，蔡政府根本沒有要回應的意思，也絲毫沒有要溝通的作為。「尊重、傾聽、謙卑、溝通、對話」用了這麼多好聽的字眼，其實都是空話，這些相似的回應字詞基本就是中央工廠統一產製，蔡政府壓根沒想要跟民眾好好地談，從上到下都在敷衍。
民進黨之所以毫不在乎，幾個原因。其一當然是原本以工運、勞運、社運為主訴求的秋鬥，因為反萊豬、捍衛言論自由、挺中天議題加入後變得雜亂而分歧，主訴求無法統一，雖然說是在野大集合，卻也變成各取所需、各自造勢的場面。
據了解，民進黨內部評估秋鬥變成政黨「大亂鬥」不是壞事，甚至樂觀看待，一則可以攪亂原本訴求、讓社運團體內部對國民黨等產生反感，二則裂解已經分崩離析，陸續被收編的秋鬥團體，削弱反政府的動員力。
再者，反萊豬的發酵期太短，離蔡政府開放美國萊豬進口只剩 30 天左右，在野政黨動員反制的時間有限，加上農委會只用一紙行政命令就要開放，雖然從原委員會「查照」變「審查」，但在綠委人數絕對優勢下，一定可輕易通過。對蔡英文來說，開放美國萊豬毫無懸念。
最後，對於剛進入第二任期的蔡英文來說，勢必要建立自己的威信，答應美國要進萊豬，就不能半途而廢，即便絕大部分民眾反對，也要「逆風而行」。同時，最快的選舉要到 2022 年底，至今還有近兩年時間，少了選舉壓力讓蔡英文為所欲為，集總統與黨主席權力於一身，難怪黨籍地方民代感受選區壓力也不敢多言，尤其是農業縣的民代。
然而，歷史其實很有趣。秋鬥當天，輪到第二大隊國民黨隊伍出發時，台上民間反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠說著堅決反對萊豬時，也說其實也反對萊牛，此時馬英九正好帶隊走過舞台旁，聽到主持人大喊「誰進口誰下台」，心理不知做何感想。
民進黨人愛拿馬英九比較。說蔡英文進萊豬就像馬英九進萊牛，雖然開放的比例、部位、年齡都有不同，但民進黨就是整天拿來說。那好，當年馬英九接受蔡英文的辯論邀請，對政策負責；那現在的蔡英文呢？怎麼一句話都不說了呢？
如今的秋鬥，對於黨政軍媒一把抓的蔡英文政府來說，就只是場「秋鬧」。所以人數多寡根本不是重點，秋鬥鬥什麼議題也不重要，重點是蔡政府早已經不把人民當回事，你鬥你的、我做我的，又能奈我何？這或許是這次秋鬥最大的收穫吧！
●作者：錢震宇／國民黨智庫副發言人、資深媒體人、開放智庫發起人
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