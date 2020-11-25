影／主人一進房　「催飯貓貓」睜大萌眼步步逼近：餵我！

真是讓人放不下心呢！自從有了寵物以後，出去遠遊第一個考慮的就是家中毛寶，擔心萬一晚回來牠餓了怎麼辦？擔心自己不在，家人照顧讓牠不習慣怎麼辦？各種憂慮在心底油然而生。而＠kaka_la_meow家的卡卡更是讓人無比牽掛，一下子不見，主人剛進屋就是各種叫喚，讓人恨不得把世界上所有的罐罐都給牠！

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▲大家好我是卡卡（ KaKa ）！（圖／Instagram＠kaka_la_meow）

× ▲大家好我是卡卡（ KaKa ）！（圖／Instagram＠kaka_la_meow）

這隻夢幻可愛的灰白貓叫做卡卡（ KaKa ），原名則叫卡麗熙（Khaleesi），取自《權力遊戲》（Game of Thrones）中龍母的稱號，取其高貴不凡的氣質，但因卡麗熙這名字實在拗口，故縮短成有力可愛的「卡卡」！

▲是一隻仙氣滿滿的貓貓（圖／Instagram＠kaka_la_meow）

× ▲是一隻仙氣滿滿的貓貓（圖／Instagram＠kaka_la_meow）

▲粉紅色也是搭到爆！（圖／Instagram＠kaka_la_meow）

× ▲粉紅色也是搭到爆！（圖／Instagram＠kaka_la_meow）

卡卡是主人從美國領養回來的！一開始在美國領養資訊網站上找尋心儀的貓咪，但因過程繁複，需填許多很有水準的表單（像是：如果你身上發生真的無法再繼續飼養貓的情況下：如生病、破產、逝世，你會怎麼做？），來來回回流程需走一個禮拜，很有可能剛完成程序，心儀的貓貓就已經去別的家庭生活了，故後續決定直接驅車前往收容所。比較特別的一點是：「在美國領養不是免費」，且越幼的貓越貴，若這隻貓貓是從別州做飛機來，收養費也會再加上這層機票錢。後續一樣先填表單，並且會有諮詢師與之會談，確認好狀況及喜好後，再去找到自己心目中的貓貓。

▲卡卡：原來到家之前有經過這麼多程序阿～（圖／Instagram＠kaka_la_meow）

× ▲卡卡：原來到家之前有經過這麼多程序阿～（圖／Instagram＠kaka_la_meow）

飼主分享卡卡是一隻非常「貪吃」的貓，清晨5、6點牠這個小鬧鐘就會開始「喵喵作響」，使出撒嬌攻勢想把人挖起來餵早餐，有時候飼主還會故意拖久一點，多享受幾聲這奶萌奶萌的喵叫聲。若是到了晚上的吃飯時間，秒針一到卡卡就會立刻唉唉叫，甚至會急到跟去廚房，站起來催促主人的「慢動作」，於是就得到了個「催飯仔」的稱號！

卡卡這麼一吃體重也來到了4.6KG（一般母貓約3~4公斤），但也好在牠愛吃，原本遇到陌生人會害羞的牠，在肉泥的催化下很快就會變回一隻萌貓，跟主人的朋友好好親近一番，讓飼主不禁笑說：「吃貨真的很好取悅！」。這麼可愛的卡卡也有自己專屬的Instagram專頁，裡頭分享了許多牠的點點滴滴，今年10月是牠來到主人身邊的第三年，喜歡卡卡的也可以追蹤IG，一起陪他們走過接下來的每一年喔！（編輯：李惠婷）