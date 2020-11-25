《返校》影集正式預告曝光！安溥動人嗓音獻唱主題曲

《返校》影集首度曝光影集宣傳曲《Angel Falling to Hell》，此歌曲是由文青界唱作人安溥重新詮釋與混音的版本，並釋出為《返校》影集量身打造的宣傳曲MV。MV以韓寧所飾演的「學姊」方芮欣視角出發，揭露了更多《返校》影集的故事細節，可一窺方學姊破碎的家庭生活、和飾演「張老師」的夏騰宏之間滋生愛苗的浪漫情愫，以及她被困在翠華中學30年、日日夜夜在悔恨中度過的回憶畫面。

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▲韓寧所飾演的方芮欣困在學校30年。（圖 / 公視提供）

× ▲韓寧所飾演的方芮欣困在學校30年。（圖 / 公視提供）

安溥重新詮釋演唱的《

Angel Falling to Hell

》版本，有種娓娓道來卻又悠悠離開的凝練情緒，緩緩敘述出《返校》影集欲傳達給觀眾的精神：「面對真相的勇氣」。安溥則表示，這首歌對青春期的她，有舉足輕重的意義，而故事奠基於

1990

年代的《返校》影集，選擇了這首歌當作宣傳曲，讓她感到相當開心，她也對即將開播的《返校》影集充滿期待：「每一個年代，都由無數個不同族群所發展出的光輝與醜陋，所交織而成，在他們交纏、彼此影響，卻也各自生長出不同脈絡的同時，希望透過《返校》影集，去敘述一個時代裡發生的事，能讓我們有更好的機會，篤定而深層地去凝視。」

▲黃冠智飾演新角色「程文亮」家中經營城隍廟。（圖 / 公視提供）

× ▲黃冠智飾演新角色「程文亮」家中經營城隍廟。（圖 / 公視提供）

而《返校》影集中最令人津津樂道的民俗元素、新角色「程文亮」家中所經營的城隍廟，製作人林仕肯回憶，故事中的金鸞鄉設定在山上，但城隍廟多是建在水域邊，勘景時他們找遍全台灣，好不容易在苗栗山上找到一家城隍廟，最後來到廟裡擲筊，詢問城隍爺是否同意拍攝。第一次擲筊就立刻得到聖杯的回應，更神奇的是，現場所有製片組的人，都隱約看到城隍爺當下有一陣晃動，他們相信城隍爺當時就在現場，同意了《返校》影集的拍攝。