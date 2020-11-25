廣編／Aicom 攜手侯佩岑慶功續約　推出全新升級

演藝圈甜姐兒侯佩岑在年初代言有「科技燕窩」之稱的全新產品—Aicom 艾力康「燕窩胜肽賦活飲」，上市短短幾個月就創下熱賣百萬盒佳績，今品牌熱鬧慶功宣布續約侯佩岑，並推出全新升級版—「科技燕萃精華飲」，樂得侯佩岑說：「謝謝艾力康的邀約讓我接觸到這麼優質的產品，我也是被科技燕窩造福的人！」

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艾康明生醫旗下科技保健品牌「Aicom 艾力康」於 11 月 24 日在知名五星酒店文華東方，舉辦Aicom 科技燕窩熱銷百萬慶功暨新品發佈記者會，邀請有『完售女王』之稱的代言人侯佩岑，以及參與研發的專家教授醫師等嘉賓蒞臨現場一同共襄盛舉。現場搬出巨型燕窩飲新品氣勢登場，不但慶祝科技燕窩締造百萬銷售佳績並榮獲 SNQ 國家品質標章科技美容飲第一品牌的殊榮，今日更震撼推出擁有 10 項專利成分的『科技燕萃精華飲』，是以備受好評的科技燕窩為基底再升級的黃金比例美顏配方，希望帶給消費者更好的體驗。

侯佩岑堪稱「人生勝利組」，擁有兩個小孩的她，常一家出遊，幸福滿滿，雖事業、家庭兩頭燒，她卻有能耐把自己和家人都照顧得很好，並透露自己的保養方式是盡量做到「內外平衡」，她表示：「在忙碌的生活中很難特別空出一段時間照顧自己，所以有效又方便的科技燕窩，打破了繁瑣的養身模式，讓我每天兩秒鐘就可以完成保養，是最貼心時尚的養身方法！加上適度的運動和飲食，輕鬆地就可以維持在最好的狀態。」並透露一家老少都是忠實粉絲：「小孩和媽媽都有喝，甜甜的他們都很喜歡！」慶功宴會中曾任金馬獎等大型記者會的主持人楊達敬表示：「今年 42 歲育有二寶的侯佩岑，無論臉蛋身材狀態都保養得非常好，令人羨慕！」，今日能被受邀出席品牌慶功續約記者會的主持人，並能訪問到「完售女王」侯佩岑一同見證科技燕窩的魅力，感到十分榮幸！

Aicom 艾力康是由兩位上櫃生技醫藥集團的創辦人所共同發起，透過 20 年通路的銷售經驗，非常了解消費者的需求，進而將這些經驗累積成了獨一無二的大數據資料，並與頂尖的專家學者教授共同合作，將經典配方優化再升級，推出具有卓越功效體感、高性價比的『Aicom 艾力康』科技保健品牌。品牌發言人艾康明生醫執行副總莊峻偉表示：「非常感謝數萬愛用者的支持，希望透過與侯佩岑的續約合作，以及全新升級的科技燕窩，獻給消費者更美好的體驗！」