中職／不滿舊聯盟總是「沒有回應」　球員工會將有所動作

繼上午理事長周思齊發表對於聯盟漠視勞方討論規章權益之不滿後，球員工會官方在下午於臉書上表達自身訴求，自認對舊聯盟「仁至義盡」，之後將投入各國規章翻譯工作，持續推動環境進步。

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球員工會聲明如下：

感謝各位球迷朋友對於昨晚聲明的關注，球員工會都收到了，大家對職棒動態、擴編選秀制度及勞權議題的關注與支持，讓義憤填膺原已化為無可奈何的我們感到非常欣慰。





球員工會曾在 2016 年舉辦史無前例的「球員工會踹共-神秘的中華職棒規章說明會」(詳見下方連結)，邀請專家學者與會共商中職規章細節，點出問題並提出建議。會後，所有球員再本著對勞動環境改善的期盼，親手將完整書面資料交到聯盟會長手中，並正式發文至各球團。努力到 2020 年的今天，也不曾缺席任何一項與球員權益相關的議題，即便我們最常得到的回應是「沒有回應」。





中職多年來停滯不前的規章制度問題，已造成中華職棒無法進步、無法保障球員權益，甚至成為冷卻新球隊投入意願的關鍵，都在充滿挑戰的 2020 年一一現形。但球員工會要向所有關心台灣棒球的朋友保證，我們沒有因為被推諉拖延的 5 年停止堅持。





對舊聯盟做到仁至義盡的我們，已在體育署的協助下完成首階段的各國規章翻譯工作，將在近日完整公開給關心職業運動產業發展的朋友作為第一手研究資料，也成為中職進步的養分，我們要讓真正用心投入的人，不再需要聽人片面解釋國外制度。此外，球員工會也將向新任聯盟會長提出完整的規章制度改革建言，尋求對等且互相尊重的合作，持續工會推動環境進步的任務。

以上說明，再次感謝球迷朋友的關心，祈禱 2020 儘快過去，台灣棒球的明天會更好。