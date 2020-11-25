蔡英文不辯　江啟臣喊話別躲政院後　辯論和質詢是兩回事

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以下是江啟臣在中常會發表有關「與蔡主席辯論萊豬」相關談話全文：
遊行只是開始，抗爭仍未結束。遊行的成功，讓我們更有信心透過立法院的監督以及議案的審查，具體表達人民的心聲。我也在星期日當天向蔡英文總統提出，針對萊豬進口政策的辯論邀請。昨天也由李彥秀副祕長、王育敏主委、羅智強院長以及立法院黨團的委員代表，由他們代表我，正式到總統府送交辯論邀請函，希望盡速透過理性的辯論，不但要跟在野黨對話，也要向人民說明。
民進黨在野的時候，蔡英文主席向馬英九總統提出針對兩岸經濟合作架構協議(ECFA)的辯論邀請，馬英九總統當時答應了。蘇貞昌主席也曾向馬英九總統提出針對海峽兩岸服務貿易協議的辯論邀請，馬英九總統也答應了。尤其蔡英文主席、馬英九總統當時的雙英辯論，更是為台灣民主制度下的公共政策討論立下典範。時至今日，雖然角色互換，我們更期待蔡英文總統向馬英九總統學習，接受在野黨的邀請，透過電視轉播的辯論，我們可以一起釐清政策的脈絡與爭議，讓人民更清楚了解政策的利弊得失。
實際上，從這二個月立法院黨團提出要求蔡英文總統來立法院做國情報告的提案，到周日提出辯論的邀請，都是在野黨希望協助總統與人民溝通。然而，遺憾的是，蔡英文總統一再迴避、一再拒絕的態度令人失望。這是辯論，不是立法院的質詢、備詢，這是二回事。
在此，我也要再次呼籲蔡英文總統，不要迴避民意，應該站出來面對人民的質疑。今天在野黨提出的辯論，實際上也是代表人民提出來，要求你來針對你所做的決定，做更進一步的說明與澄清。
我們在這邊也要提醒蔡總統，八月二十八日宣示開放萊豬進口政策，宣布的不是行政院，不是經濟部，也不是衛生福利部，甚至衛福部是事後才知道，宣布的是蔡總統你自己。面對人民的強烈質疑，繼續躲在行政院的官員背後，不但無助於政策溝通，更是凸顯目前憲政體制權責不符的缺陷。
蔡英文總統，舞台已經搭好了，就等您上台跟人民溝通了。