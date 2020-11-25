中天新聞恐成絕響　近3成觀眾最愛《新聞深喉嚨》

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中天新聞恐成絕響　近3成觀眾最愛《新聞深喉嚨》

記者羅凌筠/綜合報導

calendar_today2020-11-25 14:55:37

▲王又正、陳文茜、戴立綱是中天主持人。（圖／翻攝YouTube、陳文茜臉書）
▲王又正（左起）、陳文茜、戴立綱是中天主持人。（圖／翻攝YouTube、陳文茜臉書）
中天新聞將於12月11日執照到期，陪伴觀眾26年的電視台面臨關台危機，中天新聞歷年來製播無數政論節目以及國際新聞節目，包括陳文茜《文茜的世界周報》、王又正《新聞深喉嚨》、戴立綱《新聞龍捲風》、黃智賢《夜問打權》等，各有不同風格，《NOWnews今日新聞》針對網友做調查，得出網友公認的中天新聞代表作節目。
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▲王又正《新聞深喉嚨》。（圖／翻攝頭條開講臉書）
▲王又正《新聞深喉嚨》。（圖／翻攝頭條開講YouTube）
王又正《新聞深喉嚨》獲得29.58%網友支持，主持人王又正言詞犀利，在總統大選期間，因為挺韓國瑜風格強烈，擁有一批死忠觀眾，不過《新聞深喉嚨》也因風格辛辣，屢遭民眾檢舉，疫情期間曾因接受浙江台商父親Call in爆料，遭NCC開罰，節目爭議不斷。
▲陳文茜《文茜的世界周報》已播15年。（圖／翻攝文茜的世界周報YouTube）
▲陳文茜《文茜的世界周報》已播15年。（圖／翻攝文茜的世界周報YouTube）
陳文茜《文茜的世界周報》獲得7.03%網友支持，該節目是中天新聞台老牌節目，開播至今已有15年，《文茜的世界周報》每周製播政治、經濟、環境等不同主題的專題，陳文茜採訪過好幾位諾貝爾獎得主、天才院士等，也成為全球第一個受邀進入Coco Chanel生前公寓直播節目的主持人，節目曾獲金鐘獎綜合節目獎肯定。

▲戴立綱《新聞龍捲風》。（圖／翻攝新聞龍捲風YouTube）
▲戴立綱《新聞龍捲風》。（圖／翻攝新聞龍捲風YouTube）
戴立綱《新聞龍捲風》獲得4.91%網友支持，節目原是探索全世界發生的都市傳說與奇珍異事，選舉期間也探討台灣政治局勢、社會事件與新聞時事。《新聞龍捲風》播出8年，戴立綱曾因太陽花學運期間物化女性、連線高雄遭受刑人挾持的典獄長，引起社會爭議。

▲黃智賢《夜問打權》。（圖／翻攝夜問打權YouTube）
▲黃智賢《夜問打權》。（圖／翻攝夜問打權YouTube）
黃智賢《夜問打權》獲得1.45%網友支持，《夜問打權》以「問社會不公、打政治不義」為宗旨，針對時事與當天的新聞議題進行評論及批判，主持人黃智賢主張「中國統一」及支持「一國兩制」。
另外有57.03%網友支持中天撤照，完整NOWnews民調可點此查看。
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