信義區百貨商圈美翻　夢幻聖誕打卡點口袋名單在這裡

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民眾走進松智路入口大廳，則能遇見Chopard蕭邦獨家獻上的動物森林裝置藝術，童趣滿滿讓經過的人都能會心一笑。台北101更將於11月27日至1月1日的每個周五，推出「週週黑色星期五」驚喜狂歡購物趴，館內國際腕錶、時尚與運動精品服飾、美妝保養、茶飲、甜點等品牌接力推出限定商品特惠。另外還有限期登場的HOLA、Le Moment耶誕快閃店。
而新光三越全台也有13處耶誕景點繽紛登場，其中，台北信義新天地、台中中港店及台南新天地，北中南三店分別以「永續共生」、「最萌聯名」、「2D世界」、「許願成真」在各大城市打造4種不同風格的耶誕朝聖地。有時尚簡約風、可愛破表的寶可夢，以及2D手繪文青風，同時全台15店更規劃超過50場耶誕系列活動。
以台北信義新天地來說，今年以「永續共生」為概念打造「耶誕奇幻之森」，包括17米高的「希望之樹」就是用5萬個玻璃瓶及寶特瓶（1.5噸）重生所打造，樹上逾3,000片微光之葉則透過玻璃再生混合椰子纖維片片拼湊而成，樹旁有4米高的長頸鹿、大象巨型雪白動物，搭配整個香堤大道超過30萬顆長達320公尺的萬鑽銀河光廊，更顯浪漫。
台北南西店則與北捷打造「Wishes come true 心中山X南西許願季」，以許願為主題打造10米高耶誕樹，搭配400顆銀白色與湖水藍色的耶誕球打造白色瀑布。台中中港店打造全台獨一無二的「寶可夢的遊園盛會」，高達6公尺耶誕版巨型皮卡丘、寶可夢旋轉木馬耶誕樹、摩天輪及精靈球熱氣球四大打卡熱點，廣場外逾萬顆LED燈的120米星空長廊，可愛又迷人的遊樂園預期將吸引親子及寶可夢粉絲前來朝聖。
另外，統一時代百貨也將自11月27日起於2F夢廣場盛大舉辦LINE FRIENDS CARNIVAL派對時光活動，由LINE FRIENDS授權指導，共規劃五大主題區，包含LINE FRIENDS造型發光摩天輪、大型扭蛋機、BT21大型公仔、BROWN&FRIENDS造型咖啡杯遊戲機及大型立體氣球裝置等，全卡通明星陣容及各式裝置陪消費者一起開PARTY過聖誕。